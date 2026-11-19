Tras un reporte realizado por ciudadanos, un grupo de rescatistas de animales logró salvar a un perrito criollo que se encontraba atrapado en una alcantarilla de drenaje sanitario de aproximadamente dos metros de profundidad, ubicada a espaldas de las instalaciones de Expomex, en Nuevo Laredo.

El animalito logró llamar la atención de las personas que se encontraban cerca mediante aullidos y ladridos, con los que pedía ayuda para poder salir del lugar.

Se desconoce cuántas horas o días llevaba atrapado en la alcantarilla; sin embargo, gracias a la intervención de elementos de Protección Civil, el rescate fue exitoso. Debido al miedo que presentaba el perrito, los rescatistas tuvieron que utilizar una cuerda para sujetarlo, ya que mostró una actitud un tanto agresiva.

Una vez que lograron ponerlo a salvo y colocarlo en una jaula, el animal fue trasladado a una veterinaria de la localidad para revisar su estado de salud. La rescatista Cecilia de Aragón quedó a cargo del perrito.

Cabe destacar que no es la primera ocasión en que elementos de Bomberos y Protección Civil de Nuevo Laredo brindan apoyo en este tipo de rescates de animales.