La presencia de una serpiente sorprendió a habitantes del sector Arboledas, en Altamira, luego de que elementos de Protección Civil municipal acudieran al lugar para atender el reporte y retirar al reptil.

Al llegar al sitio, los elementos localizaron un ejemplar de aproximadamente un metro y medio de longitud, en un área de vegetación cercana a un registro, por lo que realizaron las maniobras necesarias para capturarlo.

De acuerdo con la identificación del personal, se trataba de una Boa imperator, conocida comúnmente como mazacuata, una especie no venenosa que contribuye al equilibrio del ecosistema al alimentarse principalmente de roedores.

Tras su captura, la serpiente quedó bajo resguardo del personal correspondiente, con el objetivo de evitar riesgos tanto para la población como para el propio animal.