De acuerdo con los organizadores de El Buen Fin 2026 llegará a su fin oficialmente el martes 17 de noviembre de 2026 a las 23:59 horas, apenas un minuto antes de la medianoche.

En las tiendas físicas el horario de cierre dependerá de cada establecimiento o centro comercial, esto se traduce en que muchas sucursales cerrarán antes del límite oficial.

En cambio en las páginas web de los comercios estas suelen mantener las ofertas disponibles hasta las 23:59 horas del martes, aunque algunos pueden aplicar vigencias o términos específicos por marca.

Si se tienen dudas sobre el horario de un establecimiento se pueden verificar los comercios registrados y reglas en la página oficial de El Buen Fin.

Estas fechas de descuentos generalizados para los consumidores mexicanos se ha vuelto una tradición año con año durante el mes de noviembre, con el objetivo de apoyar la economía familiar, incentivar la actividad del mercado interno y acrecentar el comercio formal, así como garantizar el respeto a los derechos del consumidor.

Este evento es producto del trabajo conjunto de los sectores público-privado. En este 2026, se llevó a cabo la edición número 16 del 13 al 17 de noviembre de 2026, con un total de cinco días, al incluirse el día inhábil que corresponde a la conmemoración del 20 de noviembre.

Una duda recurrente es ¿cómo se puede saber cuáles comercios participan en “El Buen Fin”? al consultarse la página oficial de “El Buen Fin”, https://www.elbuenfin.org, en la que se encuentran todas las empresas, establecimientos comerciales y sitios web participantes.

También puedes verificar los establecimientos participantes escaneando el código QR que aparece en la publicidad de los negocios.

Cuando se generan dudas se tiene la opción de ConciliaExprés, un mecanismo de solución de controversias implementado por la PROFECO que permite resolver reclamaciones en materia de consumo de manera inmediata, con proveedores previamente registrados y sin necesidad de acudir a alguna oficina de PROFECO o iniciar un procedimiento legal.

Está disponible a través del Teléfono del Consumidor 55-5568-8722 y 800-468-8722 y al correo asesoria@profeco.gob.mx para la atención de asesorías en materia de consumo, recepción de denuncias y reclamaciones respecto de los comercios participantes y de manera particular para recibir denuncias en materia de publicidad en el correo denunciapublicitaria@profeco.gob.mx.

HVI