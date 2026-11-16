La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tendrá un encuentro bilateral con su homólogo de China, Xi Jinping, y en él buscará ampliar la entrada de productos mexicanos al mercado chino.

“Queremos que muchos productos mexicanos puedan llegar a China”, declaró la mandataria a periodistas en Shenzhen, a donde acudió para participar en la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) 2026.

Al ser cuestionada sobre las expectativas de su reunión con el líder chino Xi Jiping, refirió que también se abordará el tema de la cooperación científica y tecnológica.

“Vamos a hablar de varios temas. Nos interesa mucho la coordinación, la cooperación en temas donde ellos tienen mucho desarrollo. Y también queremos que muchos productos mexicanos puedan llegar a China. La colaboración científica, tecnológica, cultural, en diferentes ámbitos”, abundó.

La semana pasada, la mandataria nacional había adelantado que su Gobierno también estaba interesado en cooperar con China en hospitales inteligentes, energías renovables, medioambiente y economía circular.

Al salir de un encuentro con mexicanos en ese país asiático, la presidenta además confirmó que tendrá encuentros con Canadá y el primer ministro de Singapur, así como una reunión con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien, según explicó, solicitó entrevistarse con ella.

En ese mismo tema, comentó que no está planeada una reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pero dijo que podría darse la oportunidad de un saludo.

“Pero recuerden que vamos a ir a Mar-a-Lago a la reunión del G20, entonces probablemente ahí se da más bien (la reunión)”, agregó.

Sheinbaum reiteró que el mensaje que lleva México a la cumbre de la APEC es de cooperación para el desarrollo y amistad, y destacó que representar al país “en cualquier parte del mundo es hermoso”.

El encuentro con Xi se producirá en un contexto de tensiones comerciales, después de que México aprobó en 2025 incrementos arancelarios de hasta el 50% sobre determinados productos procedentes de países con los que no mantiene tratados de libre comercio, entre ellos China.

México y China mantienen una importante relación comercial, aunque carecen de un tratado de libre comercio, según recordó entonces Sheinbaum, quien también anunció que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, sostendrá conversaciones comerciales con las autoridades chinas.