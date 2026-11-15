¿Mañana Trabajan los Bancos? Lista de Sucursales que Abren el Lunes 16 de Noviembre y Horario

Este lunes no abren los bancos en México, o al menos en su mayoría, al tratarse de un día festivo oficial, pero hay algunas sucursales que sí trabajan, por eso acá te decimos cuáles si van a estar abiertas y el horario en que van a brindar servicio este 16 de noviembre 2026, que es feriado por el aniversario de la Revolución Mexicana.

Llegamos a uno de los últimos días feriados del año, por eso en una nota ya te dijimos cómo se paga si se trabaja, cuál va a ser el horario del Metro CDMX y que día no hay clases por el festivo de la Revolución Mexicana, si el 16 o el 20 de noviembre.

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¿Qué bancos sí trabajan el lunes 16 de noviembre en México?

Este lunes sí hay varios bancos abiertos. Aunque la gran mayoría de sucursales van a permanecer cerradas por el festivo del 20 de noviembre, dónde sí habrá servicio es en las siguientes instituciones bancarias:

Bancos localizados dentro de plazas comerciales sí abren este lunes 16 de noviembre.

Bancos que se encuentran dentro de supermercados también van a estar abiertos.

¿A qué hora abren y cierran los bancos el 16 de noviembre 2026?

Todas las instituciones bancarias que se ubiquen dentro de supermercados y plazas comerciales van a dar servicio en un horario de 09:00 a 16:00 horas, aproximadamente. Es posible que algunos modifiquen el tiempo que estarán abiertos por el día festivo, por eso te recomendamos tomar precauciones e ir lo más temprano posible a hacer tus movimientos y transferencias.

En caso de que no quieras asistir a algunas de las sucursales disponibles, otra opción para realizar tus transacciones es hacer uso de los multicajeros o practicajas, los corresponsales bancarios, la banca móvil y en línea para realizar transferencias; todas las opciones operan con normalidad las 24 horas del día.

AO