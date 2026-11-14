Buen Fin: Con App, Secretaría de Economía Busca Impulsar lo Hecho en México

El Buen Fin 2026, inició este viernes. Este año será del viernes 13 al martes 17 de noviembre.

Se trata de la venta más barata del año.

La Secretaría de Economía lanzó la aplicación del Buen Fin, en donde los consumidores podrán encontrar las mejores ofertas que ofrecen los miles de comercios participantes, principalmente los que ofrecen productos hechos en México, que es lo que se busca promover este año.

Al respecto Marcelo Ebrard, secretario de Economía, indicó:

"Esta aplicación nos va a permitir, tengan presente que es una aplicación abierta a todas y todos, nos va a permitir ver qué se hace en México, eso es lo primero, si vas a buscar algo, ¿Por qué no preguntas si alguien lo hace en México? Porque lo que está hecho en México, son empleos en México, puede ser el empleo nuestro, o puede ser empleo de nuestra familia o de nuestra comunidad, entonces esta aplicación te permite ver qué está hecho en México".

Durante 16 años consecutivos se ha realizado este programa que busca fortalecer la economía nacional y beneficiar con descuentos a los consumidores.

Más de 200 mil comercios participarán.

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La familia de Celia esperó el Buen Fin para comprar una pantalla y dos colchones. Sobre esto, ella refiere:

“Sí nos hacía falta y la pantalla es para mi esposo, para la sala, teníamos una chiquita, pero queríamos una más grande”.

Una pareja de igual forma aprovechó los descuentos en este primer día del Buen Fin, también para comprar un colchón.

Antonio, padre de familia, señaló:

“La verdad, le voy a ser honesto, yo no tenía, tenía una colchoneta y ahorita pasamos, vimos que estaba de oferta y ya lo agarramos”.

La Procuraduría Federal del Consumidor estará pendiente para que las ofertas que se hacen sean efectivas.

Dentro de la aplicación del Buen Fin, la Profeco tiene un micrositio en donde se pueden consultar precios antes de tomar decisiones de compra.

La Profeco desplegará en campo mil 300 personas con 169 módulos de atención, en todo el país.

Las autoridades hacen un llamado a los consumidores a comparar precios, revisar condiciones de compra y evitar endeudarse.

Este año se esperan superar las compras de la edición pasada.

Manuel Cardona, director de relaciones de gobierno de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, ANTAD, indicó:

"La proyección estimada es un crecimiento de 6.5% con respecto al año anterior, para nuestros asociados son cerca de 54 mil millones de pesos y el crecimiento sería del 6%".

El Buen Fin cumple 16 años como una de las estrategias comerciales más importantes del país, que une al sector privado y al gobierno, una oportunidad para comprar, pero también para hacerlo con inteligencia.

Con información de Guadalupe Madrigal.

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