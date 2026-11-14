Economía

Buen Fin: Con App, Secretaría de Economía Busca Impulsar lo Hecho en México

En la aplicación del Buen Fin los consumidores podrán encontrar las ofertas que ofrecen los comercios, principalmente los de productos hechos en el país

Tienda participante en el Buen FinFoto: Cuartoscuro

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