Jonathan Kreiss-Tomkins, Primer Gobernador Demócrata en Alaska en 28 Años

En Alaska los votantes eligieron a un demócrata como gobernador por primera vez desde 1998, en las elecciones intermedias donde el Partido Demócrata ha tenido victorias aplastantes en los gobiernos estatales de todo Estados Unidos.

El exlegislador estatal Jonathan Kreiss-Tomkins venció a tres republicanos, incluido uno respaldado por el presidente Donald Trump.

Esta victoria significa que los demócratas controlarán el gobierno en 30 estados, incluyendo varios que le quitaron tras años de control a los republicanos como Iowa, Georgia, Ohio y Texas.

Kreiss-Tomkins, conocido como JKT, volvió a la política luego de tres años de dejar la Cámara de Representantes estatal.

Recorrió Alaska para consolidar su coalición y se centró en la asequibilidad, abogó por la financiación completa de las escuelas públicas y exigió que todos los productores de petróleo y gas pagaran el impuesto sobre la renta corporativa.

Kreiss-Tomkins, de 37 años, insistió en su disposición a trabajar con miembros de ambos partidos y dijo que quería un gabinete con republicanos, demócratas e independientes.

“Si son competentes, si tienen vocación de servicio, si son emprendedores, si saben resolver problemas, están en el equipo. ¡Que empiece el juego!”, dijo durante un foro de candidatos el mes pasado.

Kreiss-Tomkins afirmó en un comunicado en el que declaró su victoria el viernes por la mañana, que los votantes querían un cambio y “un gobierno que trabaje conjuntamente, sin importar las diferencias partidistas, para impulsar el progreso de Alaska".

Aseguró que su administración no perderá ni un solo día en ponerse a trabajar para resolver los problemas del estado.

El último gobernador demócrata del estado, Tony Knowles, dejó el cargo en 2002 luego de cumplir dos mandatos consecutivos.

El 7 de diciembre Kreiss-Tomkins jurará su cargo. Su vicegobernador es Zac Johnson, un independiente.

LECQ