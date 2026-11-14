Internacional

Jonathan Kreiss-Tomkins, Primer Gobernador Demócrata en Alaska en 28 Años

El exlegislador estatal derrotó a tres republicanos, incluido uno respaldado por el presidente Donald Trump en estas elecciones en Estados Unidos

Jonathan Kreiss-TomkinsFoto: AP | Archivo

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