¿Qué Es el 'Ground Stop'? La Orden de FAA Que Paralizó Despegues de Vuelos en EUA

La suspensión de las operaciones aéreas en Estados Unidos por un fallo en las comunicaciones del control del tráfico aéreo puso en jaque a los aeropuertos de ese país y de otras partes del mundo. La orden ground stop cobró relevancia este viernes 13 de noviembre; ¿cómo funciona en la aviación?

Alrededor de las 15:00 horas, la Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó detener de inmediato todos los despegues en aeropuertos. Más de cuatro horas después, levantó la medida.

Un ground stop (parada en tierra) es la medida de control de tráfico aéreo más estricta de la FAA. Se aplica cuando la capacidad de gestionar aviones de forma segura no es óptima, en este caso debido a un fallo técnico en los enrutadores de red de los Centros de Control de Tránsito Aéreo en Ruta (ARTCC).

Ningún avión en tierra dentro de territorio estadounidense puede despegar hasta que se levante la orden. En el protocolo se contempla que las aeronaves que ya estaban en el aire continúan su ruta y aterrizan con normalidad bajo supervisión.

Pero al detenerse las salidas, sigue la llegada de vuelos; las plataformas y puertas de embarque de los aeropuertos se saturan rápidamente.

Si la paralización de las actividades se extiende por varias horas, los pilotos y sobrecargos alcanzan su límite legal de jornada laboral, lo que obliga a cancelar vuelos incluso después de restablecerse el sistema.

Aunque la orden fue en el territorio de Estados Unidos, el espacio aéreo estadounidense es uno de los principales del planeta.

Esto provocó afectaciones globales inmediatas con organismos como Eurocontrol en Europa y autoridades en Latinoamérica que suspendieron los despegues con destino a Estados Unidos a petición de la FAA, como ocurrió en México.

La OACI establece el marco jurídico y los estándares internacionales para que la aviación funcione bajo el mismo idioma y reglas de seguridad en todo el mundo.

A su vez, la FAA opera el ATCSCC, localizado en Virginia, como su "cerebro táctico" encargado de ejecutar medidas de emergencia en tiempo real, como el cierre del espacio aéreo o un ground stop, coordinándose con sus pares internacionales (como Eurocontrol o SENEAM en México) cuando una crisis afecta los vuelos transfronterizos.

HVI