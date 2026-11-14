Internacional

¿Qué Es el 'Ground Stop'? La Orden de FAA Que Paralizó Despegues de Vuelos en EUA

Estos son los puntos clave de la medida de control de tráfico aéreo más estricta de la FAA que puso en jaque a los aeropuertos del mundo

¿Qué Es el Ground Stop? Orden de FAA Paraliza Vuelos en EUA y Afecta a Viajeros de Todo el MundoPasajeros esperan tras la suspensión de vuelos que hizo la Administración Federal de Aviación (FAA) de Estados Unidos. Foto EFE

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