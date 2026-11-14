Cae Premio de 17 Millones de la Lotería Nacional en Jalisco

Esta noche se efectuó el sorteo superior de la Lotería Nacional 2904 que celebró el 30 Aniversario del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en México.

Esta edición del sorteo contó con un premio mayor garantizado de 17 millones de pesos dividido en dos series, donde resultó ganador el número 00815.

La serie número 1 fue dispuesta para su venta a la subgerencia expendedora y la serie 2 fue remitida para su venta a Atotonilco El Alto, Jalisco. Los premios de reintegros son a los billetes con terminaciones en 5 y 0.

En la edición anterior, celebrada el viernes 6 de noviembre de 2026, el premio mayor también fue de 17 millones de pesos y correspondió al número 04501. La primera serie se comercializó en Ciudad Obregón, Sonora, mientras que la segunda fue distribuida mediante canales electrónicos