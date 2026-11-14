Economía

Cae Premio de 17 Millones de la Lotería Nacional en Jalisco

El número ganador fue el 00815 correspondiente al Sorteo Superior 2904

Lotería NacionalCae premio mayor en Jalisco. Foto: Lotería Nacional

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El Premio Mayor de 17 millones de la Lotería Nacional cayó en Atotonilco El Alto con el número 00815

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