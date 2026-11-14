¿Dónde Venden los Celulares Más Baratos por El Buen Fin 2026 en CDMX y Edomex?

El Buen Fin 2026 ya está aquí y, si estás pensando en cambiar de teléfono o vas a regalar uno, toma nota, porque te explicamos dónde venden los celulares más baratos durante esta temporada; estos son los detalles.

En N+ te hemos explicado todo lo relacionado con este evento que finalizará hasta el último minuto del 17 de noviembre. Debido a que tiene como objetivo mejorar la economía, incentivar el comercio formal y permitir que los compradores ahorren con promociones y descuentos.

Entre los productos más solicitados en El Buen Fin se encuentran las pantallas, equipos de audio, electrodomésticos, línea blanca, cómputo y celulares. Estos últimos son de los preferidos, ya que es justo casi al final del año cuando llega el momento de actualizar los dispositivos.

Sin embargo, es importante considerar todos los factores para elegir el mejor teléfono; no solo la marca o el costo son importantes. Recuerda que comprar en oferta no representa un ahorro si terminas adquiriendo algo que no necesitas.

Por ello, te explicamos paso a paso cómo buscar los celulares más baratos en El Buen Fin 2026.

¿Dónde venden celulares baratos en El Buen Fin 2026?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es uno de los principales organismos que vigila que se cumplan los derechos de los consumidores durante esta jornada que representa un alza en las ventas en los comercios. Entonces, creó una herramienta que te ayuda a encontrar el producto que buscas al mejor costo; se llama "Quién es Quién en los Precios".

Para usarla no requieres crear ninguna cuenta o vincular algún correo electrónico; además, es gratuita. Solo tienes que seguir estos pasos que te vamos a explicar a continuación.

Considera que, si vas a usar tus ahorros o tu aguinaldo para hacerte de un nuevo celular, lo mejor es encontrar el que se adapte perfectamente a tus gustos o necesidades. Y también tenga garantía con la tienda y fábrica.

Cabe destacar que, en caso de que quieras hacer tu compra a crédito, tienes la oportunidad de calcular cuánto vas a pagar a meses dependiendo de la entidad financiera.

Otra de las características que tiene esta herramienta para buscar los teléfonos más baratos es que algunas tiendas muestran el historial o comportamiento del precio del producto, es decir, que puedes identificar si de verdad bajó su costo y es una oferta o si de plano se mantuvo igual durante varias semanas.

Los celulares más baratos durante El Buen Fin 2026 los encuentras de esta manera:

Ve a esta página: elbuenfin.profeco.gob.mx

Selecciona tu ciudad y categoría (elige cómputo y celulares), aprieta el botón "Buscar".

Se desplegarán varias columnas, así que seleccionas alcaldía o municipio.

También puedes filtrar por tipo de producto y marca.

Al lado derecho verás las opciones con el rango de precios que van de los más bajos al precio promedio.

Eliges el que te llama la atención y en la parte inferior verás las tiendas y ubicación para ir por él.

Puedes aplicar el mismo procedimiento con otros productos que te interesen; así podrás sacarle más jugo al dinero que vas a destinar para El Buen Fin 2026. Recuerda que ese dinero es fruto de tu esfuerzo, así que vale la pena invertirlo de la mejor manera. ¿Ya sabes qué te vas a comprar?

EPP