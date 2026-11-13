El Buen Fin 2026 ya Empezó: ¿Cuándo Termina y Cuál es el Día con las Mejores Ofertas en México?

Desde el primer segundo de este viernes 13 de noviembre dio inicio el Buen Fin 2026 en México y si tienes planeado aprovechar los descuentos de la temporada, acá te decimos hasta cuándo se termina y cuál es el día con las mejores ofertas en el país, ya sea al comprar en línea o en tienda de forma presencial.

Si tienes planeado adquirir algo durante el Buen Fin, en una nota ya te dijimos qué significa meses sin intereses al pagar con tarjeta de crédito y cómo puedes recuperar hasta el 30% del dinero que usaste para tu compras en línea.

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¿Cuándo termina el Buen Fin 2026?

Por primera vez desde que se puso en marcha el evento comercial va a tener una mayor duración, pues se extiende a cinco días seguidos de rebajas, que coinciden con el feriado de la Revolución Mexicana en el país. Eso quiere decir que el Buen Fin se acaba el martes 17 de noviembre, al momento en que cierren los supermercados, tiendas o plazas comerciales y hasta las 23:59 horas, para quienes realizan compras en línea.

Al haber tantas promociones, la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) activó varios módulos para que las personas pueden denunciar falsas ofertas, por eso anteriormente ya contamos cómo saber dónde están ubicadas las unidades para brindar información.

¿Cuál es el día con las mejores ofertas del Buen Fin 2026?

El mejor día para comprar es justamente este viernes 13 de noviembre 2026, pues la primera fecha del evento y eso significa que habrá mayor inventario y disponibilidad de artículos, sobre todo en aquellos que tienen un buen descuento o alta demanda.

También varias entidades financieras que el primer día del Buen Fin ofrecen beneficios al pagar con sus tarjetas de crédito en ciertos comercios, sobre todo si se trata de un pago a meses sin intereses o si se cumple con una compra mínima (a partir de 10 mil pesos, por ejemplo).

Recuerda que participar en el Buen Fin 2026 también conlleva no excederte en el límite que tienes para pagar, por eso sigue estos cinco consejos antes de hacer cualquier compra:

Haz una lista de compras prioritarias: Decide qué necesitas realmente y trata de ceñirte a lo ya establecido. Establece un presupuesto claro: Define cuánto estás dispuesto a gastar y no sobrepases el monto. Compara precios antes y durante el evento. Verifica la calidad: Invertir en productos de buena calidad puede ahorrarte dinero a largo plazo. Lee las opiniones de otros compradores y verifica las certificaciones. Utiliza el método de las 4 preguntas: Antes de comprar, pregúntate: ¿Lo necesito realmente? ¿Puedo vivir sin esto? ¿Hay una alternativa más barata? ¿Cuánto tiempo durará?

AO