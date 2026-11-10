¿Cuántas Tiendas Están en el Buen Fin 2026? Así Consultas en Buscador de Negocios Participantes

El Buen Fin 2026 está a la vuelta de la esquina, la cita con la temporada de descuentos inicia el viernes 13 y se extiende hasta el miércoles 17 de noviembre. Este periodo incluye el día inhábil por la conmemoración de la Revolución Mexicana.

Si estás pensando en aprovechar el Buen Fin para adquirir algún producto o servicio en promoción, en una nota previa te dimos a conocer cómo consultar si el comercio participa en este esquema de descuentos.

Recuerda que todas las compras que hagas con tarjeta de crédito o débito participan en el Sorteo Buen 2026 en el que puedes ganar el Premio Mayor de 250 mil pesos.

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¿Cuántas tiendas participan en descuentos del Buen Fin 2026?

De acuerdo con la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo en México (Concanaco Servytur) por el Buen Fin 2026 se prevé una derrama económica de 235 mil millones de pesos, más de 7.3% más que en 2025.

Aunque la Confederación no dio un número estimado de comercios que participen, toda vez que para participar los comercios deben hacer su registro en la página oficial de Buen Fin.

Los comercios que se registran para participar en estos 5 días de descuentos deben mostrar en físico y en formato digital las promociones correspondientes al Buen Fin, y las aplicarán sólo del 13 al 17 de noviembre de 2026.

De acuerdo con cifras de la Concanaco Servytur en la edición 2025 del Buen Fin participaron alrededor de 200 mil negocios y empresas.

¿Cómo consultar negocios participantes en el Buen Fin 2026?

Existen dos modalidades en línea para consultar si una empresa o negocio participa en la temporada de descuentos este año. La primera está relacionada a la verificación mediante un código QR.

Para constatar que el comercio sí está inscrito en el Buen Fin 2026 debes escanear el código QR plasmado en su publicidad, a través de tu teléfono celular.

Otra opción para hacer la consulta es mediante la página del Buscador de Comercios Participantes dispuesto por el Gobierno de México.

Para verificar debes entrar a la página: https://www.elbuenfin.org/busqueda-empresas y colocar el nombre del comercio, o bien seleccionar un "Tipo de Establecimiento" y después dar clic en "Buscar".