Buen Fin 2026: ¿Cómo Detectar Fraudes Antes de Comprar y Proteger tus Cuentas?

El Buen Fin 2026 se realizará del 13 al 17 de noviembre y, ante el incremento de compras en tiendas físicas y plataformas digitales, las autoridades recomiendan verificar los establecimientos antes de pagar para evitar fraudes, páginas falsas y promociones engañosas.

Durante esta temporada, los consumidores pueden encontrarse con sitios de internet que imitan a tiendas reconocidas, perfiles apócrifos en redes sociales y mensajes con enlaces fraudulentos diseñados para obtener información personal y bancaria.

Una de las primeras medidas consiste en desconfiar de descuentos considerablemente inferiores a los precios habituales, especialmente cuando se acompañan de mensajes que presionan para realizar una compra inmediata.

También es importante revisar las direcciones electrónicas, ya que algunas páginas fraudulentas utilizan nombres similares a los de comercios legítimos, pero incorporan letras adicionales, errores ortográficos o dominios diferentes.

Entre las principales señales de alerta se encuentran los perfiles de redes sociales que utilizan logotipos de empresas conocidas, pero no cuentan con información verificable del negocio.

Otra práctica consiste en solicitar depósitos anticipados a cuentas personales o desconocidas, sin ofrecer garantías sobre la operación. También se debe tener precaución con las promociones que llegan por WhatsApp, correo electrónico o mensajes de texto y redirigen a páginas que no pertenecen a los establecimientos oficiales.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dispone de herramientas para que los compradores revisen los antecedentes de los proveedores y las condiciones de sus plataformas digitales.

Una de ellas es el Buró Comercial, donde se pueden consultar las quejas registradas contra establecimientos y los principales motivos de reclamación. La búsqueda se realiza en burocomercial.profeco.gob.mx, mediante el nombre o razón social del proveedor.

Otra opción es el Monitoreo de Tiendas Virtuales, que permite revisar si los comercios electrónicos cumplen con elementos de protección establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor.

Profeco recomienda comprobar que la dirección electrónica corresponda al sitio oficial de la tienda y buscar información del vendedor, como domicilio físico, teléfonos y medios de contacto.

También es necesario leer las políticas de privacidad y revisar las condiciones de compra, los tiempos de entrega, los gastos de envío, las garantías y las reglas para cambios o devoluciones.

Entre las medidas adicionales están evitar pagos desde redes Wi-Fi públicas o dispositivos compartidos y conservar los comprobantes, números de pedido y correos electrónicos relacionados con la operación.

La presencia del protocolo HTTPS en una página no garantiza por sí sola que sea legítima. Por ello, es necesario verificar también la identidad del establecimiento.

La protección de los datos personales y financieros no termina cuando se completa un pago. De acuerdo con información difundida por la empresa de ciberseguridad Kaspersky el 9 de noviembre de 2026, el 35% de los mexicanos encuestados ha sufrido el hackeo de alguna cuenta en línea, como el correo electrónico o una red social.

La encuesta Lenguaje Digital de Kaspersky también identificó que Facebook y Marketplace concentran el mayor porcentaje de experiencias de estafa reportadas, con 39%. Les siguen la banca en línea, con 13%; Instagram, con 12%, y Mercado Libre, con 10%.

La compañía advierte que cuando una persona introduce sus credenciales en una página fraudulenta y utiliza la misma contraseña en otros servicios, los delincuentes pueden intentar acceder a más cuentas con la información obtenida.

Por ello, recomienda utilizar contraseñas diferentes para cada plataforma, activar la autenticación de dos factores y evitar compartir códigos de verificación que no hayan sido solicitados.

También sugiere revisar periódicamente los movimientos bancarios, activar las notificaciones de operaciones y prestar atención a los avisos sobre inicios de sesión desconocidos o modificaciones de contraseña.

Si se sospecha que una cuenta fue comprometida, se recomienda cambiar la contraseña desde un dispositivo confiable, cerrar las sesiones desconocidas y revisar los métodos de recuperación.

La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) recomienda revisar los movimientos bancarios y comunicarse inmediatamente con la institución financiera si se identifica un cargo no reconocido.

Para recibir orientación sobre servicios financieros, cuenta con el teléfono 5553400999.

Por su parte, Profeco brinda atención y orientación a los consumidores mediante el Teléfono del Consumidor: para la Ciudad de México y área metropolitana es el número 55 5568 8722, y para el resto del país es el 8004688722.

Las autoridades recomiendan verificar la identidad de los vendedores, comparar precios y revisar las condiciones de las promociones antes de proporcionar datos personales o realizar transferencias durante los cinco días de ofertas.

PT