Economía

Inflación en México: Estos Son los Alimentos y Servicios Que Más Subieron de Precio

Algunos productos y servicios tuvieron mayor incidencia en la inflación durante octubre de 2026

Mercado popular. Foro: Cuartoscuro/ ArchivoMercado popular. Foro: Cuartoscuro/ Archivo

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Inflación en México: Estos Son los Alimentos y Servicios Que Más Subieron de Precio en el Último Mes | N+