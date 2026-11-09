Inflación en México: Estos Son los Alimentos y Servicios Que Más Subieron de Precio

Quien salió al mercado en octubre probablemente notó que la bolsa de verduras alcanzaba para menos. Los datos del Inegi lo confirman: el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subió 0.65% respecto a septiembre y la inflación anual se ubicó en 3.75%.

Es el mayor aumento mensual para un mes de octubre desde 2021, cuando llegó a 0.84%. En octubre de 2025 había sido de 0.36%.

Las frutas y verduras avanzaron 2.35% en el mes, y algunos productos de la cocina diaria destacaron: tomate verde, 35.58%; calabacita, 23.22%; jitomate, 9.68%; y huevo, 2.16%.

En términos anuales, las frutas y verduras acumulan un alza de 13.19%, la más fuerte entre los componentes que reporta el instituto.

Aunque no todo fue al alza. El limón bajó 16.53%, la naranja 8.90%, el chile serrano 8.98%, el aguacate 7.20% y la papa 6.29%. Esas caídas amortiguaron parte del golpe, pero no alcanzaron a compensarlo. El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas subió 0.67% mensual y 3.55% anual.

Los servicios subieron 0.44% en el mes. Entre los casos más visibles estuvo el transporte aéreo, con un salto de 26.36%. Los servicios profesionales avanzaron 9.88% y los paquetes turísticos 8.72%. Por su parte, el rubro de otros servicios, que incluye restaurantes, fondas y telefonía móvil, subió 0.69%.

En sentido contrario, los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga bajaron 2.48%, y los taxis, 0.88%.

Ningún producto influyó más en la inflación general que la electricidad. Su precio subió 18.51% y aportó 0.215 puntos porcentuales al índice, equivalente a cerca de un tercio del aumento total. La causa fue técnica, puesto que terminó el subsidio a las tarifas eléctricas de temporada cálida en 18 ciudades, entre ellas Mérida, Monterrey, Cancún, Torreón y Villahermosa. El gas LP también subió 3.67%.

El efecto se reflejó en el mapa. Tabasco registró la mayor variación mensual entre las entidades, con 2.39%, seguido de Yucatán (1.59%) y Quintana Roo (1.36%). Villahermosa lideró entre las ciudades con 2.39%, y Ciudad Acuña le siguió de cerca con 2.38%. En cambio, Ciudad Juárez (-0.12%) y Matamoros (-0.06%) vieron descensos.

La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles, avanzó 0.34% mensual y se ubicó en 3.8% anual. El componente no subyacente subió 1.75% en el mes, impulsado por la electricidad y las frutas y verduras.

Para los hogares, el dato más cercano al bolsillo es el de la Canasta de Consumo Mínimo, que subió 0.61% mensual y 3.59% anual. El Inegi publicará el dato de la inflación de noviembre el próximo 9 de diciembre.

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