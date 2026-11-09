Inflación en México: Estos Son los Alimentos y Servicios Que Más Subieron de Precio
Algunos productos y servicios tuvieron mayor incidencia en la inflación durante octubre de 2026
Escucha este artículo
Algunos productos y servicios tuvieron mayor incidencia en la inflación durante octubre de 2026
Escucha este artículo
Quien salió al mercado en octubre probablemente notó que la bolsa de verduras alcanzaba para menos. Los datos del Inegi lo confirman: el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) subió 0.65% respecto a septiembre y la inflación anual se ubicó en 3.75%.
Es el mayor aumento mensual para un mes de octubre desde 2021, cuando llegó a 0.84%. En octubre de 2025 había sido de 0.36%.
Las frutas y verduras avanzaron 2.35% en el mes, y algunos productos de la cocina diaria destacaron: tomate verde, 35.58%; calabacita, 23.22%; jitomate, 9.68%; y huevo, 2.16%.
En términos anuales, las frutas y verduras acumulan un alza de 13.19%, la más fuerte entre los componentes que reporta el instituto.
Aunque no todo fue al alza. El limón bajó 16.53%, la naranja 8.90%, el chile serrano 8.98%, el aguacate 7.20% y la papa 6.29%. Esas caídas amortiguaron parte del golpe, pero no alcanzaron a compensarlo. El rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas subió 0.67% mensual y 3.55% anual.
Los servicios subieron 0.44% en el mes. Entre los casos más visibles estuvo el transporte aéreo, con un salto de 26.36%. Los servicios profesionales avanzaron 9.88% y los paquetes turísticos 8.72%. Por su parte, el rubro de otros servicios, que incluye restaurantes, fondas y telefonía móvil, subió 0.69%.
En sentido contrario, los paquetes de internet, telefonía y televisión de paga bajaron 2.48%, y los taxis, 0.88%.
Ningún producto influyó más en la inflación general que la electricidad. Su precio subió 18.51% y aportó 0.215 puntos porcentuales al índice, equivalente a cerca de un tercio del aumento total. La causa fue técnica, puesto que terminó el subsidio a las tarifas eléctricas de temporada cálida en 18 ciudades, entre ellas Mérida, Monterrey, Cancún, Torreón y Villahermosa. El gas LP también subió 3.67%.
El efecto se reflejó en el mapa. Tabasco registró la mayor variación mensual entre las entidades, con 2.39%, seguido de Yucatán (1.59%) y Quintana Roo (1.36%). Villahermosa lideró entre las ciudades con 2.39%, y Ciudad Acuña le siguió de cerca con 2.38%. En cambio, Ciudad Juárez (-0.12%) y Matamoros (-0.06%) vieron descensos.
La inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles, avanzó 0.34% mensual y se ubicó en 3.8% anual. El componente no subyacente subió 1.75% en el mes, impulsado por la electricidad y las frutas y verduras.
Para los hogares, el dato más cercano al bolsillo es el de la Canasta de Consumo Mínimo, que subió 0.61% mensual y 3.59% anual. El Inegi publicará el dato de la inflación de noviembre el próximo 9 de diciembre.
AMP