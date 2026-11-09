Economía

Sheinbaum Revela en Cuáles Compras se Eliminará el Pago en Efectivo

La mandataria nacional informa que se impulsará que poco a poco haya mayor número de pagos digitales

Claudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la RepúblicaClaudia Sheinbaum Pardo en conferencia de prensa en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la República

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