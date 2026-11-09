Sheinbaum Revela en Cuáles Compras se Eliminará el Pago en Efectivo

Ante la entrada en vigor de la nueva ley de economía digital para pagos digitales y electrónicos en el país, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reveló en qué áreas se busca avanzar más rápido para disminuir el uso de dinero en efectivo.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, hizo referencia al pago de gasolina, pues comentó que eso ayudará a acabar con el robo de combustibles.

“Por ejemplo, en el pago de la gasolina (se busca eliminar el pago con efectivo), porque eso nos ayuda, junto con la trazabilidad del IEPS, a acabar con el robo de combustibles, la importación ilegal de combustible, y que haya total trazabilidad desde la producción o desde la importación hasta la venta de combustible, nos va a ayudar mucho a resolver”, comentó.

Otra área, refirió la mandataria nacional, es que en las casetas de cobro “poco a poco se vaya avanzando a un mayor pago digital”.

Sheinbaum Pardo consideró que esta situación facilita la vida de las personas, y además no hay pago por comisiones.

“Y poco a poco se va incorporando, pero no es que vayamos a decir que ya está prohibido el pago en una tienda en efectivo, ese sigue estando permanente”, expuso.

De acuerdo con la titular del Ejecutivo federal, la ciudadanía irá buscando el pago digital “porque va a facilitar la vida de las personas y va a hacer los trámites más seguros”.

Al ser cuestionada si podrían llegar amparos de las personas por este caso, enfatizó que “no tendrían por qué ampararse”, pues solo en el caso de las gasolineras “sí queremos que se elimine completamente el efectivo y en el caso de las casetas poco a poco, pero informando a la gente”.

“La gente al final va a estar de acuerdo, no hay nada de qué preocuparse, al contrario, va a ser muy benéfico”, abundó.

El pasado 5 de noviembre entró en vigor la nueva ley de economía digital para pagos digitales y electrónicos, tras la publicación del decreto en el Diario Oficial de la Federación.

En la disposición, que busca impulsar el uso de pagos digitales en México, se reconoce el pago mediante el uso de códigos QR, tarjetas de débito o crédito, para transferencias de fondos o de recursos financieros -como actualmente ya se utilizan-.

En los artículos transitorios se explicó además que, en un plazo de 15 días hábiles a la entrada en vigor del decreto, la Secretaría de Hacienda determinará los sectores estratégicos y las actividades relevantes donde se deberán aceptar estos medios de pago digitales y electrónicos, como única forma de pago.

SPB