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Repartidores de Aplicación Bloquean Santa Fe y Colapsan la México-Toluca

Los inconformes están en desacuerdo con la implementación de placas mercantiles y licencias de carga

Bloqueo en la carretera México-TolucaBloqueo en la carretera México-Toluca. Foto: N+

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