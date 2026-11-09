Repartidores de Aplicación Bloquean Santa Fe y Colapsan la México-Toluca

Este lunes, repartidores por aplicación bloquen ambos sentidos de la carretera México-Toluca, en la zona de Santa Fe, alcaldía Cuajimalpa, Ciudad de México (CDMX).

Los repartidores de aplicaciones están en desacuerdo con la implementación de placas mercantiles y licencias de carga que se pretende exigir para que puedan continuar trabajando.

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Alternativa vial por bloqueo en la México-Toluca

En entrevista con N+, Ernesto, chofer de aplicación, aseguró que estas medidas los afectan directamente, pues ya no podrán operar con su licencia de manera habitual.

"Ya teníamos una licencia, la normal; después nos hicieron sacar otra para moto y ahorita, pues una especial para delivery (entrega a domicilio). Está canijo, además, por este lado, la policía realiza operativos muy seguido y nos pasan aventando las camionetas. Incluso ya llegan con la Guardia Nacional. Pareciera que fuéramos delincuentes y no es así", indicó.

Debido a que continuará cerrado el tramo de la carretera federal en ambos sentidos, así como Juan Salvador Agraz, desde Prolongación Reforma hasta Vasco de Quiroga, la alternativa vial para evitar el bloqueo es la autopista México-Toluca.

Además, en otros puntos de la CDMX hay bloqueos que afectan la circulación, pues este lunes han salido a las calles trabajadores de la UNAM, del INE y se espera una marcha de empleados del IMSS.

Con información de N+