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¿Están Cerradas las Oficinas del INE Hoy? Esto Sabemos sobre el Paro Nacional de Trabajadores

Los inconformes exigen salario digno y la nivelación de sueldos del personal de los módulos

Protesta de trabajadores del INEProtesta de trabajadores del INE. Foto: N+

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Paro nacional en INE: Empleados piden nivelación de sueldos y mejoras laborales. ¿Están cerradas las oficinas? Infórmate aquí.

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