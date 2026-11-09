¿Están Cerradas las Oficinas del INE Hoy? Esto Sabemos sobre el Paro Nacional de Trabajadores

Este lunes, se prevé que trabajadores del Instituto Nacional Electoral (INE) inicien con un paro nacional, luego de que rechazaron la propuesta de aumento salarial de 6% para el personal con nivel FA1 de los Módulos de Atención Ciudadana (MAC).

Cabe destacar que el anuncio del incremento salariar se hizo ayer, 8 de noviembre, mediante un comunicado. En el documento, el instituto presentó siete acciones dirigidas al personal de los MAC, entre ellas el incremento de 6%, que se aplicará desde enero de 2027 al personal con nivel FA1.

La convocatoria para el paro en los Módulos de Atención Ciudadana se difundió en redes sociales; los trabajadores exigen salario digno y la nivelación de sueldos del personal de los módulos, luego de que se les negó un aumento y tras el escándalo por posibles actos de corrupción por parte de la expresidenta del instituto, Guadalupe Taddei.

Respecto al anuncio de paro hoy en Módulos de Atención Ciudadana del INE, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al Consejo General del instituto atender las demandas.

¿Están cerradas las oficinas del INE?

A pesar del amago que de que los módulos de atención ciudadana del INE no abrirían sus puertas este lunes, 9 de noviembre, hay varios ubicado en la Ciudad de México que abrieron desde las 8:00 horas y están dando servicio a quienes tienen cita programada, pero con reducción de personal. Mientras que en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac hay varios que no están dando servicio.

Sin embargo, en Veracruz se reporta que módulos del INE ubicados en distintos municipios se sumaron al paro nacional, suspendiendo actividades este lunes. Dos módulos del puerto de Veracruz y uno en Córdoba no han abierto sus puertas; se espera que algunos más se vayan sumando a este paro conforme avance la mañana.

Además, en el acceso principal de INE, se espera que trabajadores del órgano electoral inconformes por sus condiciones laborales en los módulos de atención ciudadana lleguen hasta este lugar para manifestarse y tener una reunión con la presidenta provisional del instituto, Blanca Cruz.

Además, el INE reconoció que existen necesidades que requieren atención y que algunas soluciones demandan procesos de análisis, planeación y disponibilidad de recursos, aunque afirmó que avanzará en las medidas que resulten viables.

También, se comprometió a fortalecer el cumplimiento de las disposiciones sobre jornadas, descansos y prestaciones, incluido el respeto a los 30 minutos destinados al consumo de alimentos. Para el segundo periodo vacacional de 2026, establecerá un periodo fijo del 24 de diciembre de 2026 al 1 de enero de 2027, y los cinco días restantes se otorgarán de manera escalonada, según las necesidades del servicio. También prevé que las actividades de capacitación se realicen dentro de la jornada laboral.

Además, indicó que mantiene en marcha procedimientos para renovar el equipamiento tecnológico de los módulos y que dará atención prioritaria a los requerimientos de materiales, papelería, combustible, artículos de limpieza y demás insumos, así como a los servicios de limpieza y vigilancia. Los gastos de campo, viáticos, peajes y pasajes pendientes del ejercicio 2026 se atenderán conforme a los procedimientos administrativos y los recursos disponibles.

Con información de N+

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