Inflación Sigue en Aumento en México: Se Disparan Precios de Tomate y Calabaza

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informó hoy que la inflación en México aumentó al 3.75% en octubre de 2026, con lo que suman tres meses consecutivos al alza. El tomate, la calabaza y el jitomate son algunos de los productos que subieron de precio.

El índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un nivel de 147.026 puntos, un aumento del 0.65% respecto al mes anterior, detalló el INEGI.

En septiembre, la inflación cerró en 3.45% y en la primera quincena de octubre, se ubicó en 3.62%.

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, como las rentas de vivienda, colegiaturas, servicios, ropa o calzado, incrementó 0.34% a tasa mensual. A su interior, los precios de los servicios subieron 0.44% y las mercancías aumentaron 0.22%.

A tasa mensual, el índice de precios no subyacente, como los perecederos y energéticos, subió 1.75%. Dentro de este, los precios de las frutas y verduras crecieron 2.35%, y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno también aumentaron 2.13%.

Los 10 productos que aumentaron de precio son:

Tomate: 35.58%. Transporte aéreo: 26.36%. Calabaza: 23.22%. Electricidad: 18.51%. Servicios profesionales: 9.88%. Jitomate: 9.68%. Servicios turísticos en paquete: 8.72%. Gas doméstico LP: 3.67%. Huevo: 2.16%. Vivienda propia: 0.26%.

Los 10 productos que bajaron de precio son:

Limón: -16.53%. Chile serrano: -8.98%. Naranja: -8.90%. Aguacate: -7.20%. Papa y otros tubérculos: -6.29%. Plátano: -4.83%. Paquetes de internet, telefonía y televisión de paga: -2.48%. Taxi: -0.88%. Automóviles: -0.47%. Leche pasteurizada y fresca: -0.37%.

La inflación no afecta de la misma forma en todo el país; de acuerdo con el INEGI, los estados con variación de precios por arriba del promedio son:

Tabasco: 2.39%.

Yucatán: 1.59%.

Quintana Roo: 1.36%.

Nuevo León: 1.25%.

Coahuila: 1.21%.

Mientras que los estados que registraron una variación de precios por debajo del promedio son:

Sinaloa: 0.12%.

San Luis Potosí: 0.17%.

Nayarit: 0.20%.

Chihuahua: 0.28%.

Querétaro: 0.33%.

El 5 de noviembre, el Banco de México (Banxico) bajó 25 puntos base la tasa de interés y quedó en 6.25%, al considerar que el proceso de convergencia de la inflación continúa y que conviene mantener ese nivel durante un periodo prolongado.

Banxico elevó su pronóstico de inflación general para el último trimestre de 2026 del 3.5% al 3.7%, y el de la subyacente del 3.6% al 3.7%. Además, mantuvo su previsión de alcanzar la meta del 3% en el cuarto trimestre de 2027.

Banxico advirtió, entre los riesgos al alza para los precios, la persistencia inflacionaria, mayor depreciación, políticas comerciales, conflictos geopolíticos, clima y costos.

El aumento de la inflación afecta a todos los mexicanos, pues los precios varían cuando hay cambios en la oferta y la demanda de los bienes y servicios.

Cuando los precios suben de manera generalizada por un periodo determinado, el poder adquisitivo del dinero disminuye, lo que se conoce como inflación.

En México, el INEGI es el encargado de medir la inflación a través del Índice Nacional de Precios al Consumidor, mientras que Banxico es el responsable de tomar las medidas necesarias para mantenerla baja y estable.

Con información de N+.

RMT