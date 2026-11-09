Economía

Inflación Sigue en Aumento en México: Se Disparan Precios de Tomate y Calabaza

Aquí te decimos qué productos están más caros en nuestro país

Video
Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial.
Inflación en México: Así Quedó Durante Octubre 2026

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Precios en alza: el tomate subió un 35.58% y la calabaza un 23.22%. La inflación en México no da tregua, afectando el bolsillo de todos. Conoce más sobre los productos con mayor variación.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+