El Buen Fin 2026 ¿Se Puede Pagar con la Tarjeta del Bienestar y Hacer Compras en Línea?

¿Ya estás listo para el Buen Fin 2026? Prepárate para los cinco días de descuentos en establecimientos comerciales de México y alista tu tarjeta Bienestar; aquí te decimos en qué casos la puedes usar y en cuales, no.

El Buen Fin está a la vuelta de la esquina; se realizará del 13 al 17 de noviembre de 2026 y podrás encontrar descuentos irresistibles para adquirir bienes y servicios en establecimientos participantes.

Además, con tus compras podrías participar el el sorteo que organiza Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual cuenta con un premio mayor de 250,000 pesos. En N+, te decimos cuáles son los requisitos para concursar por la atractiva cifra.

¿Puedo pagar con mi tarjeta Bienestar en el Buen fin 2026?

El Buen Fin es una buena oportunidad para comprar algún producto por el que has esperado el momento de encontrar un gran descuento. Para pagar, cuentas con varias opciones: dinero en efectivo o tarjeta de crédito o débito, incluida la del Bienestar.

Si te preguntabas si podrías hacer compras con esta forma de pago, la respuesta es sí. La tarjeta Bienestar la puedes usar en cualquier tienda o comercio que cuente con una terminal bancaria.

El pago es fácil, rápido y seguro, como con cualquier otra tarjeta bancaria de débito.

¿Puedo hacer compras en línea con la tarjeta Bienestar?

Aunque puedes usar la tarjeta Bienestar en cualquier establecimiento comercial que cuente con terminal bancaria, no puedes realizar compras en línea.

La razón es porque la tarjeta Bienestar no cuenta con CVV dinámico (valor de verificación de la tarjeta), es decir, el código de tres dígitos que es necesario para realizar transacciones en línea.

Sin embargo, sí puedes realizar operaciones digitales con tarjetas bancarias que cuentan con el CVV dinámico, el cual puedes obtener a través de la app de la institución bancaria correspondiente.

Con información de N+.

RMT