Economía

El Buen Fin 2026 ¿Se Puede Pagar con la Tarjeta del Bienestar y Hacer Compras en Línea?

Entérate en qué casos puedes hacer uso de los recursos de los Programas de Bienestar durante los cinco días de descuentos

Compras por el Buen Fin en MéxicoCompras por el Buen Fin en México. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Prepárate para el Buen Fin 2026: del 13 al 17 de noviembre. ¿Sabes en qué casos puedes usar la tarjeta Bienestar? Conoce más sobre sus usos.

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