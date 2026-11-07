Economía

CFE 2026: ¿Donde Habrá Cortes de Luz el 8 y 9 de Noviembre?

Las suspensiones programadas por mantenimiento afectarán comunidades de Tamazunchale y la comisaría de Holcá

CFE 2026: ¿Donde Habrá Cortes de Luz el 8 y 9 de Noviembre?CFE 2026: ¿Donde Habrá Cortes de Luz el 8 y 9 de Noviembre? | Foto: CFE Nacioanl

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