CFE 2026: ¿Donde Habrá Cortes de Luz el 8 y 9 de Noviembre?

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) realizará trabajos de mantenimiento y mejoras en la infraestructura eléctrica durante el domingo 8 y el lunes 9 de noviembre, por lo que el suministro de energía será interrumpido temporalmente en distintas localidades.

Uno de los cortes está programado para el domingo 8 de noviembre, de las 05:00 a las 15:00 horas, en el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí. De acuerdo con el aviso difundido por el Ayuntamiento, la CFE Zona Valles realizará trabajos para dar mayor confiabilidad a la Red Nacional de Transmisión.

Las zonas contempladas en la suspensión son Mecatlán, Coatzontitla, Zoquitipa, Mecachiquico, Aquichamel, Mecapala, Texojol, Ecuatitla, Tencachapa, Mecatlán, Axumol, Atehuac, Monte Verde, Petlapixca, Atlajque, Texopis, Teoceloc, Tetitla y Enramaditas.

También se incluyen Tlaxcala, Tlalocuil, Torotil, Tezap otla, Achiquico, Las Palmas, Pitaya, Tepetate, Cuixcuatitla, La Cuchilla, La Providencia, Cerritos, El Naranjal, La Pimienta, Las Palomas, Rodeo de la Cruz, Chaparral, Lalaxio y Oculzapoyo.

De igual manera la zonas de Tamazunchale Centro, Tamacol, Sacrificio, Tetlama, Texochitl, colonia San Rafael, colonia Linda Vista, barrio del Carmen, La Cañada, colonia Estrella, barrio San Juan, barrio San José, barrio La Cruz, Ixteamel, Palictla, Texquitote I, Texquitote II, Totectitla y Mazatel.

Por otra parte, el lunes 9 de noviembre se tiene previsto otro corte de energía en la comisaría de Holcá, perteneciente al municipio de Kantunil, Yucatán. La suspensión está programada de las 08:00 a las 14:00 horas, debido a trabajos de mantenimiento de la CFE.

Las autoridades municipales recomendaron a los habitantes de las zonas señaladas tomar precauciones y anticipar las actividades que requieran el uso de energía eléctrica durante los horarios establecidos.

APG