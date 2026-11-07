Seguridad

Balean Restaurante de Periodista en Oaxaca; Denuncia Extorsión por 50 Mil Pesos

El periodista denunció que dos sujetos balearon su restaurante tras negarse a pagar 50 mil pesos por derecho de piso

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