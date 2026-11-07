Balean Restaurante de Periodista en Oaxaca; Denuncia Extorsión por 50 Mil Pesos

El restaurante de mariscos Rockaway, ubicado sobre la carretera Juchitán-Espinal, en Oaxaca, fue atacado a balazos por dos sujetos que viajaban en una motocicleta y posteriormente escaparon. El establecimiento pertenece al periodista José Ignacio Santiago Martínez, quien denunció amenazas y extorsiones por negarse a pagar derecho de piso.

El negocio se encuentra a la altura del Canal 33. De acuerdo con el comunicador, los agresores dispararon contra la fachada del restaurante, luego de que él rechazara entregar 50 mil pesos que le exigían para permitirle continuar con sus actividades.

A través de un video difundido en su cuenta de Facebook, el director del portal Pluma Digital Noticias denunció directamente la agresión y aseguró que su negativa a pagar la cantidad solicitada lo llevó a alzar la voz contra las extorsiones.

“Llegaron a tirotear mi restaurante de mariscos. En un principio me negué al pago de piso de 50 mil pesos y por eso empecé a alzar la voz. Tú, delincuente que viniste a tirotear, yo sí doy la cara, no como tú”, expresó.

El periodista señaló que fueron dos personas a bordo de una motocicleta quienes llegaron al establecimiento y dispararon contra el inmueble.

Después del ataque, elementos de distintas corporaciones policiales acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las primeras diligencias.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas por estos hechos ni han confirmado la identidad de los responsables. Tampoco se ha precisado si hubo personas lesionadas durante la agresión.

El caso genera preocupación debido a que el propietario del negocio es periodista y ha mantenido una postura crítica frente a la violencia que afecta a la región.

Las autoridades deberán determinar si el ataque está relacionado con las amenazas y las exigencias de dinero denunciadas por José Ignacio Santiago Martínez, así como establecer si existe algún vínculo con su actividad periodística.