Internacional

Estados Unidos Crea Grupo 'Puerta de Hierro' para Frenar el Tráfico de Armas de Irán

Este equipo coordinará acciones para evitar el traslado de sistemas de armas avanzados, afirmó el CENTCOM

EUA crea grupo de trabajo contra tráfico ilegal de armas en IránFoto: Reuters | Archivo
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