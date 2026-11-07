Estados Unidos Crea Grupo 'Puerta de Hierro' para Frenar el Tráfico de Armas de Irán

El Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM, siglas en inglés) anunció la creación del grupo de trabajo "Puerta de Hierro" para frenar el uso de rutas terrestres para el tráfico de armamento avanzado y otros materiales por parte de Irán.

A través de un comunicado, indicó que el almirante Brad Cooper ha dispuesto la formación del "Task Force Iron Gate" (Grupo de Trabajo Puerta de Hierro), un equipo compuesto por aproximadamente 20 personas —entre personal civil y militar— con base en Tampa, Florida.

El comando, perteneciente al Departamento de Defensa estadounidense, explicó que este equipo coordinará sus acciones con otras agencias del gobierno para evitar el traslado de sistemas de armas avanzados, tecnologías de doble uso, materiales sujetos a sanciones y flujos de ingresos ilícitos a través de las fronteras terrestres de Irán y el mar Caspio.

"La creación del grupo de trabajo 'Puerta de Hierro' refuerza el éxito de nuestro férreo bloqueo marítimo contra Irán», afirmó Cooper. "Al fortalecer la colaboración del CENTCOM con otras agencias gubernamentales estadounidenses, limitaremos aún más la capacidad de Irán para financiar el terrorismo, reconstruir fábricas de armamento y reabastecer sus fuerzas militares".

El comando aseveró que, en los últimos meses, el bloqueo naval estadounidense ha impedido que Irán exporte petróleo crudo por un valor superior a los 25 mil millones de dólares. "Se mantiene una estricta vigilancia en el mar sobre todos los buques que entran o salen de los puertos iraníes", puntualizó..