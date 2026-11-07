Expresidente de Paraguay, Santiago Peña, se Presenta ante la Fiscalía por Caso Ueno Bank

El expresidente de Paraguay, Santiago Peña, se presentó este sábado 7 de noviembre ante la Fiscalía para comparecer por la investigación penal relacionada con el colapso de Ueno Bank, un caso que provocó una crisis institucional en el país y derivó en su destitución por parte del Congreso mediante un juicio político.

Peña llegó a la sede del Ministerio Público después de pasar la noche en una unidad militar, a donde fue trasladado desde su domicilio en Asunción por motivos de seguridad. La decisión se tomó luego de que manifestantes que exigían su reclusión se enfrentaran con elementos de la Policía frente a su vivienda.

La audiencia estaba programada para las 11:30 horas y su ubicación fue modificada por razones de seguridad. Inicialmente, la comparecencia se realizaría en otro sitio, pero las autoridades determinaron que se llevara a cabo en la Fiscalía General del Estado.

La orden de detención contra el exmandatario fue emitida el viernes 6 de noviembre. Previamente, el Ministerio Público había dispuesto que permaneciera bajo arresto domiciliario hasta presentarse ante las autoridades investigadoras.

La causa penal contempla presuntas irregularidades que podrían constituir los delitos de lesión de confianza, tráfico de influencias y administración en provecho propio.

Las investigaciones buscan esclarecer las operaciones relacionadas con Ueno Bank y determinar si existieron responsabilidades de funcionarios y autoridades que participaron en su supervisión y manejo.

En tanto, el extitular del Banco Central del Paraguay (BCP), Carlos Dagoberto Carvallo, también fue citado este sábado para rendir declaración dentro de la misma investigación. Su audiencia fue programada para las 15:30 horas.

Al igual que Peña, Carvallo fue alcanzado por la orden de detención emitida el viernes. La Fiscalía dispuso que permaneciera bajo custodia policial mientras se desarrollan las diligencias del caso.

Las comparecencias de ambos exfuncionarios forman parte de las investigaciones para determinar las posibles responsabilidades penales por las irregularidades vinculadas con Ueno Bank.