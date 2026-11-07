Internacional

Las Claves de la Renuncia de Santiago Peña y la Crisis Política que Sacude a Paraguay

El colapso de Ueno Bank y el desvío de fondos públicos detonaron la caída y detención domiciliaria del exmandatario

Manifestantes queman una imagen del Expresidente de Paraguay, Santiago Peña, durante una protesta por la crisis bancaria y su renuncia, en la plaza principal aledaña al Congreso Nacional en Asunción, el 5 de noviembre de 2026. Foto: AFPManifestantes queman una imagen del Expresidente de Paraguay, Santiago Peña, durante una protesta por la crisis bancaria y su renuncia, en la plaza principal aledaña al Congreso Nacional en Asunción, el 5 de noviembre de 2026. Foto: AFP

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