Aguinaldo de 40 días en México 2026: La Lista de Trabajadores Que Sí lo Cobran

Con la llegada de los últimos meses del año, una de las prestaciones más esperadas por los trabajadores es el aguinaldo. Este ingreso adicional representa un apoyo para cubrir gastos, organizar las finanzas familiares y afrontar los compromisos de la temporada decembrina. Sin embargo, no todos recibirán la misma cantidad, pues el número de días depende del régimen laboral al que pertenezcan.

En 2026, el Gobierno federal estableció un aguinaldo equivalente a 40 días de salario para determinados servidores públicos, además de contemplar gratificaciones de hasta 40 días para otros grupos. La disposición quedó establecida en un decreto firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 23 de octubre.

¿Qué trabajadores recibirán el aguinaldo de 40 días?

De acuerdo con el artículo cuarto del decreto, los beneficiarios son:

Servidores públicos de dependencias y entidades federales sujetos a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado.

Trabajadores de enlace y de mando.

Integrantes del Servicio Exterior Mexicano en México y en representaciones diplomáticas en el extranjero.

Personal militar en activo.

Personas contratadas por honorarios con cargo al capítulo de Servicios Personales.

Pensionados civiles y militares, personas con pensiones de gracia y determinados deudos con pensiones del ISSSTE o a cargo del erario federal.

No obstante, el decreto distingue entre 40 días y hasta 40 días, según el grupo y las condiciones aplicables. En el caso de los pensionados, la gratificación puede alcanzar 40 días de la cuota asignada.

¿Cuándo se pagará?

El depósito podrá comenzar a partir del 10 de noviembre de 2026, conforme a los lineamientos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Los trabajadores del sector privado no están incluidos automáticamente: el artículo 87 de la Ley Federal del Trabajo establece para ellos un mínimo de 15 días de salario.