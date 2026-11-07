Programas sociales

Aguinaldo de 40 días en México 2026: La Lista de Trabajadores Que Sí lo Cobran

El depósito podrá comenzar a partir del 10 de noviembre de 2026

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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