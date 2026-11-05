¿A Qué Hora Termina el Registro de Beca Rita Cetina 2026? Mañana Cierra y Así Aseguras el Apoyo

Se acaba el tiempo para hacer el registro a la Beca Rita Cetina primaria y secundaria, por eso es momento de saber a qué hora termina la inscripción este viernes 6 de noviembre 2026 y cómo puedes asegurar el apoyo económico bimestral o anual en línea.
Desde que arrancó el nuevo periodo de inscripción, en una nota ya te dijimos cómo saber si tu hijo fue registrado con éxito y los pasos para consultar los resultados en el buscador de folios de las Becas Benito Juárez. También es importante que los padres de familia sepan que es posible inscribir a sus hijos de forma presencial.
¿A qué hora termina el registro de la Beca Rita Cetina 2026?
Todos los aspirantes que estén inscritos en alguna escuela pública de primaria o secundaria en México durante el ciclo escolar 2026-2027, tienen hasta las 23:59 horas (11:59 de la noche, tiempo del centro de México) del viernes 6 de noviembre para hacer su registro en línea en la página www.ritacetina.gob.mx.
Los documentos que se necesitan para hacer el trámite deben estar digitalizados en formato JPG, PNG o PDF:
De la madre, padre o tutor:
Del estudiante a registrar:
¿Cómo asegurar el apoyo Bienestar para primaria y secundaria?
Antes de registrar a hijos, los padres de familia deben crear e iniciar sesión con su cuenta Llave MX. Para pasos para tener una son los siguientes:
Entra al siguiente enlace www.llave.gob.mx.
Da clic en Crear cuenta.
Escribe tu CURP
Lee y acepta el Aviso de Privacidad y los Términos y Condiciones.
Da clic en No soy un robot y luego en Continuar.
Si tu CURP es correcto se llenarán los campos de tu nombre y fecha de nacimiento.
Escribe tu código postal y selecciona la colonia donde vives.
Ingresa tu número de teléfono celular y tu correo electrónico.
Crea una contraseña segura para tu Llave MX. Recuerda anotarla porque te la volverán a solicitar.
Llena el Captcha y da clic en Finalizar.
Después de concluir con este proceso, el sistema solicitará verificar el número celular o el correo electrónico, por lo que deberás revisar tu bandeja de entrada o mensajes de texto para activar tu cuenta.
Una vez que ya tengas tu Llave MX, inicia sesión en la plataforma de registro de la Beca Rita Cetina de secundaria y primaria: www.becaritacetina.gob.mx. Una vez dentro, sigue los siguientes pasos:
Verifica los datos precargados y si son correctos, da clic en Subir Documentos.
Elige una identificación oficial y súbela digitalizada en Cargar Archivo.
Llena los datos de tu domicilio.
Selecciona el tipo de comprobante de domicilio que subirás y da clic en cargar archivo.
Lee y acepta el aviso de privacidad.
Da clic en guardar registro.
Te saldrá un mensaje de "Ya estás registrado como madre, padre o tutor".
Da clic en Aceptar.
El siguiente paso es inscribir a tu hijo o hija, uno por uno. Este es el proceso para solicitar la Beca Rita Cetina de primaria o secundaria:
Da clic en Registrar un estudiante.
Ingresa su CURP.
Selecciona la casilla de No Soy un Robot.
Pulsa en validar CURP.
Si todo correcta aparecerá el mensaje: "La persona estudiante está inscrita en una escuela pública puede proceder con el registro en este sitio", y se completarán automáticamente los datos de la o el estudiante.
Ingresar la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela.
Da clic en Buscar CCT.
Llena los campos de nivel educativo, turno y grado.
Ingresa el parentesco con el alumno.
Selecciona la casilla de manifiesto bajo protesta de decir verdad.
Da clic en guardar y continuar.
Es importante recordar que la Beca Rita Cetina da un apoyo anual de 2,500 pesos para uniformes y útiles escolares, mientras que los de secundaria cobran 1,900 pesos bimestrales, más 700 pesos extra por cada estudiantes de dicho nivel que se encuentre en la familia.
AO