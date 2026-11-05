¿A Qué Hora Termina el Registro de Beca Rita Cetina 2026? Mañana Cierra y Así Aseguras el Apoyo

Se acaba el tiempo para hacer el registro a la Beca Rita Cetina primaria y secundaria, por eso es momento de saber a qué hora termina la inscripción este viernes 6 de noviembre 2026 y cómo puedes asegurar el apoyo económico bimestral o anual en línea.

Desde que arrancó el nuevo periodo de inscripción, en una nota ya te dijimos cómo saber si tu hijo fue registrado con éxito y los pasos para consultar los resultados en el buscador de folios de las Becas Benito Juárez. También es importante que los padres de familia sepan que es posible inscribir a sus hijos de forma presencial.

¿A qué hora termina el registro de la Beca Rita Cetina 2026?

Todos los aspirantes que estén inscritos en alguna escuela pública de primaria o secundaria en México durante el ciclo escolar 2026-2027, tienen hasta las 23:59 horas (11:59 de la noche, tiempo del centro de México) del viernes 6 de noviembre para hacer su registro en línea en la página www.ritacetina.gob.mx.

Los documentos que se necesitan para hacer el trámite deben estar digitalizados en formato JPG, PNG o PDF:

De la madre, padre o tutor:

CURP.

Número de celular.

Correo electrónico.

Identificación oficial digitalizada.

Comprobante de domicilio digitalizado (con fecha no mayor a tres meses).

Del estudiante a registrar:

CURP.

Clave de Centro de Trabajo (CCT).

¿Cómo asegurar el apoyo Bienestar para primaria y secundaria?

Antes de registrar a hijos, los padres de familia deben crear e iniciar sesión con su cuenta Llave MX. Para pasos para tener una son los siguientes:

Entra al siguiente enlace www.llave.gob.mx. Da clic en Crear cuenta. Escribe tu CURP Lee y acepta el Aviso de Privacidad y los Términos y Condiciones. Da clic en No soy un robot y luego en Continuar. Si tu CURP es correcto se llenarán los campos de tu nombre y fecha de nacimiento. Escribe tu código postal y selecciona la colonia donde vives. Ingresa tu número de teléfono celular y tu correo electrónico. Crea una contraseña segura para tu Llave MX. Recuerda anotarla porque te la volverán a solicitar. Llena el Captcha y da clic en Finalizar.

Después de concluir con este proceso, el sistema solicitará verificar el número celular o el correo electrónico, por lo que deberás revisar tu bandeja de entrada o mensajes de texto para activar tu cuenta.

Una vez que ya tengas tu Llave MX, inicia sesión en la plataforma de registro de la Beca Rita Cetina de secundaria y primaria: www.becaritacetina.gob.mx. Una vez dentro, sigue los siguientes pasos:

Verifica los datos precargados y si son correctos, da clic en Subir Documentos. Elige una identificación oficial y súbela digitalizada en Cargar Archivo. Llena los datos de tu domicilio. Selecciona el tipo de comprobante de domicilio que subirás y da clic en cargar archivo. Lee y acepta el aviso de privacidad. Da clic en guardar registro. Te saldrá un mensaje de "Ya estás registrado como madre, padre o tutor". Da clic en Aceptar.

El siguiente paso es inscribir a tu hijo o hija, uno por uno. Este es el proceso para solicitar la Beca Rita Cetina de primaria o secundaria:

Da clic en Registrar un estudiante. Ingresa su CURP. Selecciona la casilla de No Soy un Robot. Pulsa en validar CURP.

Si todo correcta aparecerá el mensaje: "La persona estudiante está inscrita en una escuela pública puede proceder con el registro en este sitio", y se completarán automáticamente los datos de la o el estudiante.

Ingresar la Clave del Centro de Trabajo (CCT) de la escuela. Da clic en Buscar CCT. Llena los campos de nivel educativo, turno y grado. Ingresa el parentesco con el alumno. Selecciona la casilla de manifiesto bajo protesta de decir verdad. Da clic en guardar y continuar.

Es importante recordar que la Beca Rita Cetina da un apoyo anual de 2,500 pesos para uniformes y útiles escolares, mientras que los de secundaria cobran 1,900 pesos bimestrales, más 700 pesos extra por cada estudiantes de dicho nivel que se encuentre en la familia.

AO