Programas sociales

¿A Qué Hora Termina el Registro de Beca Rita Cetina 2026? Mañana Cierra y Así Aseguras el Apoyo

Los documentos que piden para el registro de la Beca Rita Cetina Gutiérrez 2026 son varios y deben tenerse en formato JPG, PNG o PDF

A qué hora termina registro Beca Rita Cetina hoy cierra cómo asegurar apoyo para primaria y secundaria en 2026Padres de familia interesados en solicitar la Beca Rita Cetina 2026. Foto: Facebook Julio León

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+