Alumnos Crean Velas Sustentables con Aceite Reciclado y Avanzan a Etapa Nacional en Tamaulipas

Cuatro estudiantes del Tecnológico Nacional de México, campus Altamira, desarrollaron velas aromáticas elaboradas con un 70 por ciento de aceite vegetal usado y un 30 por ciento de componentes solidificantes, como una alternativa sustentable para aprovechar residuos y reducir el uso de derivados del petróleo.

El proyecto surgió durante una actividad académica de la institución, en la que los alumnos participaron en el concurso InnovaTecNM 2026, dentro de la categoría de Sustentabilidad Ambiental.

A partir de esta iniciativa, el equipo comenzó a trabajar en la elaboración artesanal de velas con materiales naturales y libres de parafina, bajo un enfoque de economía circular que busca dar una segunda utilidad al aceite vegetal desechado.

De acuerdo con los estudiantes, uno de los principales retos fue eliminar el olor característico del aceite utilizado. Para ello, incorporaron materiales como carbón activado, residuos de café y cáscaras de naranja durante el proceso de elaboración.

El proyecto obtuvo el primer lugar en la etapa local, resultado que les permitió avanzar a la competencia regional, realizada en el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero, donde participaron alrededor de 35 tecnológicos y se presentaron 41 proyectos en la categoría de Sustentabilidad Ambiental.

En esta fase, los alumnos de Altamira consiguieron el segundo lugar, con lo que obtuvieron su pase a la etapa nacional, programada del 22 al 27 de noviembre en el Tecnológico Nacional de México, campus Puebla.

Además de su propuesta ambiental, los estudiantes señalaron que cada vela tiene un precio aproximado de $80 pesos, por lo que buscan ofrecer una alternativa accesible para consumidores interesados en adquirir productos sustentables.

Destacaron el acompañamiento de sus asesores y docentes, quienes han respaldado el desarrollo del proyecto y su participación en las distintas etapas del concurso.