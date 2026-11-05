Educación

Alumnos Crean Velas Sustentables con Aceite Reciclado y Avanzan a Etapa Nacional en Tamaulipas

El proyecto surgió durante una actividad académica de la institución, en la que los alumnos participaron en el concurso InnovaTecNM 2026

Alumnos Crean Velas Sustentables con Aceite Reciclado y Avanzan a Etapa Nacional en TamaulipasAlumnos Crean Velas Sustentables con Aceite Reciclado y Avanzan a Etapa Nacional en Tamaulipas. Foto: N+

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Con aceite reciclado y creatividad, estudiantes del TecNM Altamira desarrollan velas ecológicas y avanzan en InnovaTecNM 2026.

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