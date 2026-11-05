¿Quién es Xóchitl Guadalupe Cruz López, la Joven Inventora que se Reunió Hoy con Sheinbaum?

De Chiapas para el mundo. El talento mexicano una vez más está en el foco público, ahora es Xóchitl Guadalupe Cruz López, una menor que con su creatividad podría cambiar de manera radical la manera en la que se reutilizan residuos para generar energía en el país y a nivel internacional.

Hace 17 años, en el municipio de San Cristóbal de las Casas, nació Xóchitl, quien desde muy pequeña demostró un gusto particular por descubrir cómo funcionan las cosas y entender que su curiosidad no solo podría saciar conocimiento, también ayudar a su comunidad y por eso echó manos a la obra.

La ciudad, designada como un Pueblo Mágico debido a su riqueza en la diversidad étnica, tradición colonial, arquitectura y gastronomía, es considerada como una de las más bellas del país. Su vida cotidiana entre la venta e intercambio de productos creados por integrantes de la comunidad tsetal y tzotzil, la convierten en el sitio preferido para el turismo.

San Cristóbal generalmente tiene un clima templado, sin embargo, es durante las mañanas y noches, especialmente durante el invierno cuando se registra un descenso considerable de la temperatura, por lo que el frío “cala”. A los 8 años de edad, Xóchitl observó a detalle esta situación y encontró una problemática que no solo afectaba a su familia: conseguir agua caliente en la región donde vivía era complejo y costoso.

Entonces, juntó 10 botellas de plástico y las pintó de negro. También consiguió una manguera, madera, y de un refrigerador descompuesto tomó el vidrio que se conservaba intacto y creó “Baño Calientito”, que luego de unas mejoras con ayuda de universitarios calentó hasta 50 mil litros de agua, sin usar gas o electricidad.

El invento de Xóchitl Guadalupe Cruz López fue reconocido por especialistas y comenzó a replicarse por su alta eficiencia. Así que en 2018, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través del Institituto de Ciencias Nucleares, le otorgó un reconocimiento por su innovación con impacto social y ambiental; es la primera vez que lo entregan a una niña.

Xóchitl ha sido inspiración para muchos jóvenes y personas apasionadas por la ciencia y el apoyo a su comunidad, por ello, ha sido parte de programas como Adopción de Talentos en Zonas Rurales (PAUTA) y mantiene rigor científico para mejorar su trabajo.

Este jueves 5 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum recibió a Xóchitl Guadalupe Cruz López, en Palacio Nacional. Acompañada por su mamá, la menor se mostró muy emocionada por convivir con la mandataria, quien se comprometió a seguir apoyándola para que destaque aún más en la ciencia.

EPP