Educación

¿Quién es Xóchitl Guadalupe Cruz López, la Joven Inventora que se Reunió Hoy con Sheinbaum?

La joven de 17 años de edad diseñó un calentador solar con materiales reciclados

Xóchitl Guadalupe se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio NacionalFoto: Especial
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