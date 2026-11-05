Xóchitl Explica a Sheinbaum cómo Inventó un Calentador Solar con Botellas PET

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Xóchitl Guadalupe Cruz López, una joven inventora originaria de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que se hizo conocida porque ganó el Premio a la Mujer Científica del Instituto de Ciencias Nucleares (ICN) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), quien además le explicó cómo desarrolló un calentador solar con botellas de plástico PET.

Durante una transmisión en vivo en Instagram, ambas conversaron sobre el proyecto y la posibilidad de impulsar a jóvenes con talento científico. Sheinbaum manifestó su interés en conocer más sobre el invento y adelantó que analiza la creación de un fondo para apoyar a niñas, niños y jóvenes inventores.

La mandataria también comentó que estudió Física y que le interesa particularmente el funcionamiento de las fuentes de calor, por lo que pidió a Xóchitl explicarle cómo construyó su dispositivo.

Durante la conversación, la joven contó que comenzó a desarrollar el proyecto cuando cursaba segundo de primaria.

Explicó que la idea surgió al observar que en la zona donde vive se talaban árboles y pensó que podía crear una alternativa que ayudara a las personas a aprovechar la energía solar.

Para conseguir el resultado que buscaba, realizó varias modificaciones hasta llegar a un prototipo que consideró adecuado.

El invento utiliza botellas de plástico PET para construir un calentador solar, una propuesta con la que buscó ofrecer una alternativa para aprovechar el calor del Sol y contribuir a reducir la necesidad de utilizar leña.

Durante el encuentro, Sheinbaum comentó que está considerando la creación de un fondo para respaldar proyectos de jóvenes inventores, aunque no presentó detalles sobre su funcionamiento ni los mecanismos para acceder a los recursos.

La Presidenta también señaló que podría poner a Xóchitl en contacto con las personas encargadas de impulsar esta iniciativa.

Además, adelantó que viajará a Chiapas durante esa semana y mencionó que Mario Delgado participaría en las gestiones para hacer llegar los datos de la joven y establecer el contacto correspondiente.

PT