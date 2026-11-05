Sociedad

Xóchitl Explica a Sheinbaum cómo Inventó un Calentador Solar con Botellas PET

La joven inventora de Chiapas desarrolló el proyecto cuando cursaba segundo de primaria; la Presidenta planteó crear un fondo para apoyar a nuevos talentos

La presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Xóchitl Guadalupe Cruz LópezLa presidenta Claudia Sheinbaum recibió en Palacio Nacional a Xóchitl Guadalupe Cruz López. Foto: Claudia Sheinbaum Pardo

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