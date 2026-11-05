Trump Declara la Oficina Oval Monumento Nacional para Evitar que la Modifiquen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró monumentos nacionales la Oficina Oval y la Sala del Gabinete de la Casa Blanca, con el propósito de proteger ambos espacios de futuras modificaciones.

Durante una ceremonia celebrada el jueves por la tarde, el mandatario anunció la decisión, dos días después de que el Partido Republicano sufriera derrotas en las elecciones de mitad de mandato. Trump también informó que enviará el documento correspondiente al Congreso para su ratificación.

“Lo enviaremos al Congreso para su ratificación”, expresó el presidente durante el acto, mientras se refería a un documento colocado sobre el escritorio Resolute. También señaló que, con esta medida, nadie podrá tocar, destruir o derribar estos espacios para construir algo diferente.

Desde su regreso a la Casa Blanca, Trump ha promovido diversos cambios en la decoración de la Oficina Oval. Entre ellos destacan la incorporación de pinturas de expresidentes y numerosos adornos con hoja de oro, como estatuas y figuras de águilas.

La transformación del despacho presidencial forma parte de los proyectos de remodelación que el mandatario ha impulsado en Washington, entre los que también se encuentran la construcción de un arco conmemorativo y la renovación del estanque reflectante del Monumento a Lincoln.

Con la declaración anunciada, Trump busca preservar la apariencia actual de la Oficina Oval y la Sala del Gabinete, dos espacios representativos de la sede del gobierno estadounidense.

Con información de The Independent