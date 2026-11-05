Internacional

Trump Declara la Oficina Oval Monumento Nacional para Evitar que la Modifiquen

La medida se suma a otras remodelaciones impulsadas por Trump en Washington

Foto: AFPFoto: AFP

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