¿Quién es Luis Benítez Alcántara, el Juez Mexicano Detenido en Colombia por Soborno de 2 MDD?

El nombre de Luis Benítez Alcántara, un juez federal mexicano, se ha vuelto viral en varias partes del mundo y se debe a acusaciones de recibir sobornos por dos millones de dólares para favorecer a la red del exdeportista olímpico canadiense Ryan Wedding, conocido como “El Chapo canadiense”, y a sus asociados, detenidos por cargos de narcotráfico.

Académicamente, obtuvo su título como abogado en enero de 2004 tras concluir la licenciatura en Derecho en la Universidad Tecnológica de México (UNITEC).

Inició como juez federal en octubre de 2018 en el Centro de Justicia Penal Federal de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez.

En 2021 asumió el cargo de juez de Distrito en el Centro de Justicia Penal Federal de la Ciudad de México, en el Reclusorio Sur. De acuerdo con registros oficiales, volvió al mismo cargo en febrero de 2026.

Previamente, fue secretario en el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la Ciudad de México, donde se enfocó en proyectos de sentencia.

En mayo de 2010, terminó una especialidad en Derecho de Amparo en el Instituto de Desarrollo Jurídico y en diciembre de 2021, ahí se tituló de la maestría en Juicio de Amparo, la cual cursó en el Instituto de Estudios Superiores en Derecho Penal.

Luego de la detención del juez mexicano, Estados Unidos ha pedido formalmente la extradición de Benítez Alcántara para enfrentar el proceso penal en el Distrito Sur de California.

Actualmente, permanece bajo custodia de las autoridades colombianas mientras el caso es seguido de cerca por el gobierno mexicano como por autoridades estadounidenses. Si se concreta su extradición, enfrentaría penas por los nueve cargos federales que se le imputan.

Su caso se hizo viral porque la oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos en Los Ángeles informó este jueves la detención en Colombia de Luis Benítez Alcántara.

La Fiscalía estadounidense detalló en un mensaje publicado en X que el juez, de 49 años, fue detenido el pasado domingo 1 de noviembre en Colombia. El mensaje venía acompañado de una fotografía de su arresto.

Benítez Alcántara era juez de distrito en Ciudad de México y presuntamente aceptó más de dos millones de dólares a cambio de conceder la libertad bajo fianza y ordenar la excarcelación de Andrew Clark, considerado el segundo al mando de una organización transnacional de narcotráfico supuestamente dirigida por Wedding.

Clark fue arrestado en Guadalajara el 8 de octubre de 2024, y su caso fue asignado al juez Benítez, quien debía resolver la solicitud de extradición presentada por la Fiscalía estadounidense.

Según la acusación, entre diciembre de 2024 y enero de 2025, aproximadamente, Clark negoció el pago de dos millones de dólares en efectivo a Benítez a cambio de que ordenara su puesta en libertad.

El 24 de febrero de 2025, cuando supuestamente ya había entregado la totalidad del soborno, el juez concedió a Clark la libertad bajo fianza y ordenó su excarcelación.

Finalmente, Clark fue extraditado el 28 de febrero a Los Ángeles, donde enfrenta los cargos presentados en su contra, avalados por un gran jurado.

La justicia estadounidense acusa a Wedding y a Clark de conspirar con otros individuos para exportar, poseer y distribuir más de mil 800 kilogramos de cocaína.

Además, mediante una red de criptomonedas, Wedding, Clark y sus cómplices habrían transferido aproximadamente 250 millones de dólares entre abril y septiembre de 2024, presuntamente procedentes del narcotráfico.

Luego de la detención del juez mexicano, Estados Unidos ha pedido formalmente la extradición de Benítez Alcántara para enfrentar el proceso penal en el Distrito Sur de California.

Actualmente, permanece bajo custodia de las autoridades colombianas mientras el caso es seguido de cerca por el gobierno mexicano como por autoridades estadounidenses. Si se concreta su extradición, enfrentaría penas por los nueve cargos federales que se le imputan.

HVI