Internacional

¿Quién es Luis Benítez Alcántara, el Juez Mexicano Detenido en Colombia por Soborno de 2 MDD?

Obtuvo su título como abogado en enero de 2004 tras concluir la licenciatura en Derecho en la UNITEC

¿Quién Es el Juez Mexicano Detenido en Colombia por Soborno de 2 MDD?Luis Benítez Alcántara, juez mexicano, detenido por soborno millonario en caso Ryan Wedding. Foto: X @AGToddBlanche

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