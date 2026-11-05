Ueno Bank: ¿Cómo una Crisis Financiera Llevó a la Renuncia del Presidente de Paraguay?

La crisis financiera de Ueno Bank escaló hasta convertirse en un conflicto político en Paraguay que alcanzó al presidente Santiago Peña, quien anunció su renuncia este jueves 5 de noviembre de 2026, en medio de un proceso de juicio político impulsado por legisladores.

El caso comenzó cuando el Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó iniciar el procedimiento de resolución de la institución bancaria, luego de detectar un deterioro en sus indicadores financieros que dejó su índice de solvencia por debajo del 50 por ciento del mínimo exigido por la legislación.

La decisión fue adoptada por unanimidad el 2 de noviembre y comunicada oficialmente un día después. Según el organismo regulador, las irregularidades fueron identificadas durante un proceso de supervisión y regularización de los estados financieros de la institución.

La situación generó preocupación entre los usuarios, debido a que Ueno Bank contaba con aproximadamente 2.9 millones de clientes. Sin embargo, el caso trascendió el ámbito financiero por los vínculos empresariales que el mandatario había mantenido con el grupo relacionado con la institución.

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De acuerdo con el Banco Central de Paraguay, uno de los principales problemas fue la concesión de créditos a empresas vinculadas con el grupo económico que controlaba la institución.

En su comunicado, el organismo explicó que detectó operaciones crediticias que incumplían los límites establecidos por la legislación financiera. También encontró deficiencias en la documentación de los préstamos y problemas en la evaluación de riesgos.

Estas irregularidades obligaron a realizar ajustes en los estados financieros del banco y constituir previsiones adicionales, lo que deterioró sus indicadores de solvencia y liquidez.

La crisis también derivó en investigaciones penales. El Ministerio Público de Paraguay informó el 4 de noviembre que imputó a 27 personas relacionadas con Ueno Bank y distintas empresas vinculadas, por presuntos delitos de conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación de la obligación de llevar libros de comercio.

La Fiscalía identificó operaciones financieras por aproximadamente 74.4 millones de dólares relacionadas con la transferencia de una cartera crediticia. También investiga otros préstamos y sobregiros.

El caso adquirió una dimensión política por los antecedentes empresariales de Santiago Peña y sus vínculos con el Grupo Vázquez, conglomerado relacionado con Ueno Bank.

El mandatario había tenido participación accionaria en Ueno Holding, pero informó que vendió sus acciones en marzo de 2025, cuando ya estaba al frente del Gobierno paraguayo.

Otro de los cuestionamientos estuvo relacionado con el nombramiento de Carlos Carvallo como presidente del Banco Central de Paraguay en 2023. Antes de ocupar ese cargo, Carvallo había encabezado Financiera Ueno.

Carvallo presentó su renuncia el 3 de noviembre, después de que se conociera la intervención de la institución bancaria.

Los legisladores que promovieron el juicio político contra Peña también cuestionaron la concentración de recursos públicos del Instituto de Previsión Social (IPS) en Ueno Bank y los posibles conflictos de intereses durante su administración.

PT