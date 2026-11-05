Internacional

Ueno Bank: ¿Cómo una Crisis Financiera Llevó a la Renuncia del Presidente de Paraguay?

Investigaciones sobre créditos, solvencia y posibles conflictos de interés colocaron al mandatario ante un juicio político en el Congreso

Santiago Peña durante entrevista con la agencia Reuters en Paraguay, el 21 de agosto de 2024. Foto: ReutersSantiago Peña durante entrevista con la agencia Reuters en Paraguay, el 21 de agosto de 2024. Foto: Reuters
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