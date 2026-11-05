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Crisis en Paraguay: ¿Por Qué Renunció el Presidente Santiago Peña?

El vicepresidente Pedro Alliana ahora es una pieza clave en la situación política que atraviesa el país

Santiago Peña en la Asamblea General de la ONUSantiago Peña en la Asamblea General de la ONU. Foto: Reuters | Archivo

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Santiago Peña renuncia en medio de una crisis por el colapso de Ueno Bank. Pedro Alliana asume la presidencia. ¿Qué significa esto para Paraguay?

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