Crisis en Paraguay: ¿Por Qué Renunció el Presidente Santiago Peña?

Santiago Peña renunció como presidente de Paraguay en medio de una crisis política y financiera por el colapso de un banco, poco después de que el Congreso comenzó el debate sobre un juicio político en su contra.

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La crisis de Santiago Peña

Peña anunció este jueves que dejaba la presidencia de Paraguay tras la intervención de Ueno Bank, una entidad financiera digital con la que mantenía vínculos, que administraba 850 millones de dólares en fondos públicos y cuyo cierre dejó a millones de clientes sin acceso a sus cuentas. Además, perdió el apoyo de los principales líderes de su partido, quienes se pronunciaron a favor de su destitución.

Peña quedó envuelto en la crisis por el caso de Ueno Bank, que durante su mandato recibió millonarios recursos de organismos como el Instituto de Previsión Social (IPS), que maneja las pensiones de la mayoría de los trabajadores del país.

El Banco Central del Paraguay detectó que el índice de solvencia de Ueno Bank, con 2.9 millones de clientes en un país de 6.1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50% del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización”.

A raíz del procedimiento de resolución o disolución, los ahorros de miles de usuarios quedaron congelados en el extinto banco, que además patrocina a equipos de fútbol local, a la selección de Paraguay y hasta eventos como el Mundial de Rally.

La renuncia

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la presidencia de la República, lo hago pensando en la estabilidad de nuestro país, en la paz social y en la necesidad de preservar nuestras instituciones democráticas", dijo Santiago Peña en un mensaje publicado en su perfil de X.

Peña también ofreció disculpas al pueblo paraguayo: “Si en algún momento he fallado, nunca fue mi intención defraudar la confianza que depositaron en mí”.

“Hoy, debemos demostrar una vez más que la democracia se respeta, que las instituciones se cuidan y que el Paraguay está por encima de nuestras diferencias. Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República, ninguna persona está por encima del Paraguay”, agregó.

El juicio político

Horas antes de la renuncia de Peña, la Cámara de Diputados había instalado una sesión extraordinaria para someter a juicio político a Santiago Peña, derivado del escándalo de corrupción ligado a Ueno Bank.

En su discurso de renuncia, Peña dijo que el Fondo de Garantía de Depósitos deberá cumplir “su finalidad y que se protejan los fondos públicos y los recursos que pertenecen a todos los paraguayos”.

A raíz de la crisis, Peña suspendió su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra en Madrid, España.

¿Quién sustituirá a Peña como presidente de Paraguay?

Tras la salida de Peña, el vicepresidente Pedro Alliana asumirá el cargo para completar el mandato hasta 2028.

En tanto, el Senado señaló que se reunirá este mismo jueves para recibir formalmente la renuncia de Peña y tomar el juramento de Alliana.

Con información de N+ y agencias.

RMT