Luego de Inyección Letal a Christa Pike en EUA Ahora Alistan Ejecución de Jesse Guardado

La aplicación de inyección letal en Estados Unidos vuelve a ser tema de conversación este jueves, pues se alista la ejecución en Florida de Jesse Guardado luego del intento fallido a Christa Pike en Tennessee.

Guardado, condenado fue el asesinato de una mujer de 75 años a quien conocía desde que salió de prisión. De concretarse la pena capital, será la decimonovena ejecución en el estado durante 2026, con lo que igualará el récord registrado en 2025.

Guardado, de 64 años, recibirá una inyección letal a las 18:00 (hora local) en la Prisión Estatal de Florida, ubicada en Raiford, al norte del estado. La ejecución fue autorizada mediante una orden firmada por el gobernador republicano Ron DeSantis.

El caso se remonta al 13 de septiembre de 2004, cuando Guardado llegó bajo los efectos de las drogas a la vivienda de Jackie Malone y la asesinó con una barra de metal y un cuchillo para robarle, según el relato del Tribunal Supremo de Florida.

Guardado conocía a Malone desde 2003, poco después de salir de prisión, donde había cumplido una condena por varios robos a mano armada. La mujer le había alquilado una vivienda y también lo ayudó a conseguir trabajo.

El hombre confesó el crimen ante los investigadores y se declaró culpable sin abogado y sin solicitar nada a cambio. En octubre de 2005, un juez lo condenó a muerte, como había recomendado por unanimidad el jurado. La sentencia fue confirmada por el Tribunal Supremo de Florida en 2007.

En 2024, una corte de apelaciones de Estados Unidos rechazó el argumento de que sus abogados habían realizado una defensa inadecuada durante la etapa en que se determinó la pena. Posteriormente, en 2025, el Tribunal Supremo del país se negó a revisar ese fallo.

Según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte (DPIC), Estados Unidos acumula 32 ejecuciones en 2026: 18 en Florida y otras 14 distribuidas entre cinco estados.

Desde que Ron DeSantis asumió la gubernatura en 2019, Florida habrá ejecutado a 47 personas si se concreta la pena contra Guardado.

El estado también tiene programadas otras dos ejecuciones: la de Thomas Mitchell Overton, prevista para el 19 de noviembre, y la de Ricardo González, para el 1 de diciembre. Si ambas se llevan a cabo, Florida alcanzará 21 ejecuciones durante 2026 y superará su récord anterior.

El pasado 30 de septiembre Christa Pike, una reclusa estadounidense, sobrevivió a dos inyecciones letales en Tennessee, luego de ser condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer, ocurrido un año antes.

Pike estaba programada para convertirse en la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años. Desde el restablecimiento de la pena capital en Estados Unidos, en 1977, ese estado ha ejecutado a 17 reclusos, según datos del Centro de Información sobre la Pena de Muerte.