Otro Choque de Trenes en Europa: Así Fue el Accidente en Bélgica

Un tren de trabajos ferroviarios chocó contra un tren de pasajeros en Bélgica, accidente que provocó daños importantes en la infraestructura ferroviaria y obligó a suspender la circulación en un tramo de la red hasta el próximo lunes. No se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con información de la agencia EFE, el accidente ocurrió la tarde del miércoles en el trayecto entre Jette, en Bruselas, y Denderleeuw, en Flandes Oriental, cuando un tren de obras descarriló parcialmente a la entrada de la estación de Ternat.

En ese momento, un tren de pasajeros que circulaba en sentido contrario impactó con el último vagón del convoy de trabajos. La unidad de pasajeros había salido de Bruselas con dirección a Aalst y transportaba a 70 personas.

El portavoz de la empresa ferroviaria belga Infrabel, Thomas Baeken, confirmó que no hubo heridos, aunque el choque ocasionó daños en varios cientos de metros de infraestructura, principalmente cerca de la estación de Ternat.

Las primeras conclusiones de la investigación apuntan a que una pieza ubicada debajo de uno de los vagones del tren de obras se desprendió y quedó atrapada bajo sus ruedas, lo que habría provocado el descarrilamiento de ese vagón y posteriormente de otros dos.

Infrabel investiga cómo se desprendió esa pieza y trabaja en el retiro del tren accidentado para comenzar las reparaciones.

Los daños incluyen traviesas ferroviarias y parte de los sistemas de señalización, por lo que la circulación permanecerá interrumpida hasta el lunes. Mientras tanto, se habilitaron autobuses para trasladar a los pasajeros afectados.

La compañía informó que los equipos técnicos trabajarán de manera continua para reparar las instalaciones y restablecer el servicio ferroviario en el menor tiempo posible.

El choque en Bélgica ocurre días después de otro accidente ferroviario de mayor gravedad en España, donde la colisión de dos trenes de alta velocidad en Toledo dejó al menos 69 personas muertas.

España también ha registrado otros accidentes ferroviarios mortales. Entre los más graves se encuentra el descarrilamiento de un tren Alvia ocurrido el 24 de julio de 2013 en Angrois, La Coruña, que dejó 80 personas fallecidas y 143 heridas. Otro caso ocurrió en 1972, cuando la colisión frontal de dos trenes en la línea Cádiz-Sevilla provocó 86 muertes.