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Otro Choque de Trenes en Europa: Así Fue el Accidente en Bélgica

La circulación ferroviaria permanecerá suspendida hasta el lunes

Otro Choque de Trenes en Europa: Colisionan Dos Convoyes en BélgicaOtro Choque de Trenes en Europa: Colisionan Dos Convoyes en Bélgica. Foto: AFP

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Un tren de obras descarrila y choca con uno de pasajeros. Sin heridos, pero con daños significativos. Circulación suspendida hasta el lunes.

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