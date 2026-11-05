Medio Ambiente

Sargazo le Pega a la Crisis del Turismo en Tulum; Presencia del Alga se Multiplicó en 10 Años

El fenómeno ha cambiado la postal de la región en los últimos diez años, convirtiendo el tradicional azul turquesa de la playa, en mar de color marrón y con mal olor

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Sargazo se Suma a la Crisis Turística que Vive Tulum

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El sargazo transforma las playas de Tulum y amenaza el turismo. A pesar de esfuerzos millonarios, el problema sigue creciendo. ¿Qué soluciones proponen los expertos y locales?

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