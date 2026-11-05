Política

Revelan Red de los Hermanos Hernández Casillas, Ligada con Presunta Corrupción en el INE

La Secretaría Anticorrupción del Gobierno de México brindó detalles de cómo operaba el esquema de empresas para obtener contratos millonarios

Claudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la RepúblicaClaudia Sheinbaum en conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional. Foto: Presidencia de la República
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