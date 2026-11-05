¿Cómo Está la Autopista México-Querétaro Hoy? Reporte de Tránsito e Incidentes

Con el objetivo de que puedas planear tus traslados de la mejor manera y evitar contratiempos, te dejamos los reportes más relevantes sobre incidencias en la autopista México-Querétaro.

A través del monitoreo de la GN y Capufe, podemos darte alternativas sobre la movilidad a lo largo de los más de 200 kilómetros de longitud de este trazo carretero.

Y es que con sus 130 mil autos particulares y de carga que transitan por esta autopista al día, es una de las carreteras más importantes y donde se reportan más accidentes.

Por esta razón, es necesario que te enteres sobre el tránsito y tomes previsiones antes de salir de casa o de tu centro de trabajo.

¿Cómo está el tránsito en la México-Querétaro?

Durante las primeras horas de este jueves, ni la Guardia Nacional ni Caminos y Puentes Federales reportaron accidentes, bloqueos o incidentes en esta autopista.

Te invitamos a seguir los canales de N+ para que estés informado sobre el tránsito en esta autopista, ya que al ser de las de mayor aforo, en cualquier momento puede haber alteraciones o afectaciones en la circulación.

00:20 horas: Restablecen circulación en el kilómetro 56 en dirección a Querétaro luego de reportarse un accidente.

8:54 horas: Cierre parcial a la circulación sobre el Libramiento Noreste de Querétaro, rumbo a CDMX en el kilómetro 23 tras un choque por alcance entre tractocamiones.

11:51 horas: Reportan labores de mantenimiento sobre el kilómetro 147 en dirección a CDMX. Existe carga vehicular.

Con información de N+