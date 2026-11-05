Accidentes

¿Cómo Está la Autopista México-Querétaro Hoy? Reporte de Tránsito e Incidentes

La Guardia Nacional y Caminos y Puentes Federales son las instancias encargadas de monitorear esta importante vía de acceso a la Ciudad de México

Un elemento de la Guardia Nacional resguarda un accidente en la autopista México-QuerétaroUn elemento de la Guardia Nacional resguarda un accidente en la autopista México-Querétaro. Foto: X @GN_Carreteras

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La autopista México-Querétaro es clave para miles de conductores.

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