Tráfico vehicular

Bloqueo de Carreteras Hoy: Accidentes y Cierres este 5 de Noviembre 2026

Autoridades reportan estas afectaciones en las principales autopistas del país

Bloqueos carreteros en VeracruzBloqueos carreteros en Veracruz. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Atención conductores: accidente en Ecatepec y cierres en Isla-Acayucan. Conoce las afectaciones viales de hoy y elige la mejor ruta para tu viaje.

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