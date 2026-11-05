Bloqueo de Carreteras Hoy: Accidentes y Cierres este 5 de Noviembre 2026

Si viajas por carretera para llegar a tu destino, es importante que sepas si hay bloqueos, accidentes o cualquier afectación en la vía por la que transitas, para que evites contratiempos y tomes la mejor ruta.

Diariamente, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) carreteras monitorean la situación de las principales vialidades del país, para emitir avisos preventivos a la población que circula por las zonas afectadas.

Toma en consideración que en el Estado de México (Edomex), hay afectación en la Vía Morelos, a la altura de la Clínica 93 del IMSS, en Ecatepec, luego de que un tráiler se impactó contra el muro de contención del Mexibús durante la madrugada de este jueves.

El accidente ocurrió en la incorporación al carril confinado de la Línea 4 del Mexibús, donde la unidad de carga chocó contra la estructura y provocó daños materiales. Aunque no se reportaron personas lesionadas, en la zona quedaron restos del muro, así como agua, lodo y combustible sobre la vialidad.

Así están las carreteras hoy

Este jueves, las autoridades reportan distintas afectaciones en carreteras:

A las 6:47 horas, cierre parcial de circulación en la autopista Isla- Acayucan, km 172, dirección Acayucan, por atención de accidente reportado a las 05:11 horas.

A las 7:42 horas, se reportó carga vehicular en la Autopista Puebla-Acatzingo, a la altura de la Plaza de Cobro Amozoc en dirección Acatzingo.

A las 8:53 horas, cierre de circulación en Autopista Chamapa-Lechería, km 10, dirección Chamapa, a la altura de incorporación de la Plaza de Cobro Atizapán, por presencia de manifestantes.

A las 8:54 horas, cierre parcial de circulación en Libramiento Noreste de Querétaro (Chichimequillas), km 23, dirección CDMX, por atención de accidente.

Con información de N+

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