Accidentes

Así Evitas Accidente en Ecatepec Hoy que Afecta Vía Morelos y Mexibús: ¿Qué Pasó en la Línea 4?

El incidente ocurrió durante la madrugada frente a la Clínica 93 del IMSS

Afectaciones viales por accidente en Ecatepec

Afectaciones viales por accidente de un tráiler en Ecatepec, Estado de México. Foto: N+

Accidente en Ecatepec

Un tráiler chocó con el muro de contención del Mexibús en Ecatepec. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+