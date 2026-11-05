Así Evitas Accidente en Ecatepec Hoy que Afecta Vía Morelos y Mexibús: ¿Qué Pasó en la Línea 4?

La circulación en la Vía Morelos, a la altura de la Clínica 93 del IMSS, en Ecatepec, Estado de México, permanece afectada luego de que un tráiler se impactó contra el muro de contención del Mexibús durante la madrugada de este jueves.

El accidente ocurrió en la incorporación al carril confinado de la Línea 4 del Mexibús, donde la unidad de carga chocó contra la estructura y provocó daños materiales. Aunque no se reportaron personas lesionadas, en la zona quedaron restos del muro, así como agua, lodo y combustible sobre la vialidad.

Debido a estas condiciones, la circulación con dirección a la Ciudad de México fue cerrada mientras los servicios de emergencia realizan las labores correspondientes para retirar los residuos y garantizar condiciones seguras para el tránsito.

Una grúa retiró el tráiler siniestrado y lo trasladó metros adelante, donde quedó estacionado a un costado de la vialidad. En el sitio permanecen policías estatales y elementos de Tránsito de Ecatepec para apoyar con los trabajos y orientar a los conductores.

Los automovilistas que se dirigen hacia la Ciudad de México pueden considerar como alternativa vial la Autopista México-Pachuca.

FBPT