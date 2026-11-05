Accidentes

Vuelca Automóvil en Puente Frente a Plaza Comercial de la Ciudad de Puebla

La unidad accidentada quedó al inicio de la estructura sobre la Calzada Ignacio Zaragoza en los carriles que van hacia la zona de Los Fuertes

Accidente Volcadura Automóvil Puente Calzada Ignacio Zaragoza Plaza Loreto PueblaLa circulación vehicular se vio afectada por el accidente. Foto: X @PoderNoticiaPue

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Un auto volcó en el puente frente a una plaza comercial en Puebla, cerrando la Calzada Ignacio Zaragoza. Emergencias en acción.

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