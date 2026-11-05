Vuelca Automóvil en Puente Frente a Plaza Comercial de la Ciudad de Puebla

Un automóvil protagonizó una aparatosa volcadura mientras circulaba por el puente ubicado en la Calzada Ignacio Zaragoza al norte de la ciudad de Puebla.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor perdió el control de la unidad e impactó con la barrera de contención, quedando atravesado en los carriles que van hacia la zona de Los Fuertes.

El accidente se registró aproximadamente a las 19:00 horas de este miércoles 4 de noviembre de 2026, provocando el cierre total de circulación en dichos carriles de la estructura antes mencionada.

Cuerpos de emergencias se movilizaron hasta el lugar de los hechos para retirar la unidad siniestrada y poder atender al conductor, del que hasta este momento se desconoce su estado de salud.

Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes puedan dar un informe más detallado del accidente y se pueda reabrir la circulación vehicular en este punto.

Con información de N+

GMAZ