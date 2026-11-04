Volcadura de Tractocamión Afecta Circulación de Autopista Puebla-Tlaxcala

Un tractocamión terminó volcado durante un accidente vial ocurrido sobre la autopista Puebla-Tlaxcala-Santa Ana Chiautempan en los carriles con dirección a la capital poblana.

De acuerdo con los primeros reportes, el operador perdió el control de la unidad de carga y chocó con la barrera de contención, terminando volcado y atravesado entre los carriles.

Al lugar de los hechos, en el kilómetro 015+200, llegaron elementos de la Guardia Nacional división Carreteras, quienes realizaron un cierre total de circulación para atender el incidente.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Asimismo las autoridades en materia vial orientaron a la ciudadanía para continuar su camino por la carretera libre Insurgentes-Ayuntamiento para evitar nuevos accidentes en la zona.

Cabe destacar que se desconoce el estado de salud del operador del tractocamión, esperando que en próximas horas las autoridades emitan un informe más detallado sobre lo ocurrido.

Con información de N+

GMAZ