Accidentes

Volcadura de Tractocamión Afecta Circulación de Autopista Puebla-Tlaxcala

El accidente ocurrió en los carriles con dirección a la capital poblana por lo que invitaron a los automovilistas a tomar rutas alternas

Accidente Volcadura Tractocamión Cierre Autopista Puebla Tlaxcala Santa Ana ChiautempanEl accidente provocó el cierre total de circulación. Foto: X @GN_Carreteras

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Un tractocamión volcado afecta la autopista Puebla-Tlaxcala. Se recomienda tomar rutas alternas para evitar retrasos.

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