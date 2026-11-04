Muere Trabajador al Caer de Andamio Dentro de Construcción en San Pedro, NL

Un trabajador murió luego de caer desde aproximadamente 7 metros de altura mientras se encontraba laborando en una construcción ubicada al interior del fraccionamiento Paseo de la Sierra, en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León.

El hombre, de aproximadamente 50 años de edad, se encontraba sobre un andamio cuando aparentemente perdió pisada y terminó por caer. Compañeros de inmediato solicitaron el apoyo de rescatistas para atender al sujeto. Hasta este punto llegaron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes confirmaron la muerte del empleado.

Al sitio también llegaron elementos de la Policía de San Pedro y personal de Servicios Periciales, quienes resguardaron el sitio para llevar a cabo las investigaciones correspondientes, determinar como sucedió el percance, analizar las condiciones en las que el sujeto laboraba y revisar si se contaba con el equipo de seguridad necesario.

Se espera que este despliegue ocurra durante las próximas horas, por lo que autoridades pidieron a vecinos no alertarse ante la presencia de unidades de seguridad en este punto. El hecho se registró en un sector privado, por lo que no se presentaron problemas en las vialidades cercanas.

Será durante las próximas horas cuando se revelen más detalles sobre este accidente laboral, así como la identidad del trabajador fallecido. Agentes de investigación comenzaron a entrevistar a los compañeros del sujeto para determinar como habría ocurrido la caída.