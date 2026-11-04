Accidentes

Muere Trabajador al Caer de Andamio Dentro de Construcción en San Pedro, NL

Autoridades ya investigan si el empleado contaba con las medidas de seguridad necesarias durante el accidente laboral

MovilizaciónAutoridades ya investigan el accidente laboral. Foto: N+

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