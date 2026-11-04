Un hombre perdió la vida luego de que la camioneta que conducía se impactara contra una luminaria en la ruta fiscal del Puente Internacional II, en Piedras Negras, Coahuila. La víctima fue identificada preliminarmente como Manuel Merzed Junior Pérez.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor presuntamente perdió el conocimiento mientras circulaba por el sector, lo que habría ocasionado que perdiera el control de la unidad y terminara chocando contra la estructura metálica.

Tras el impacto, las autoridades acudieron al lugar para atender el reporte y realizar las diligencias correspondientes. Según la información preliminar, el cuerpo no presentaba huellas visibles de violencia.

Las autoridades se encuentran a la espera de los resultados de la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento y confirmar oficialmente la identidad del hombre, así como establecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente.