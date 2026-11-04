Accidentes

Muere Hombre al Chocar Contra Luminaria en Piedras Negras, Coahuila

Las autoridades esperaran los resultados de la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento

Muere Hombre al Chocar Contra Luminaria en Piedras Negras, CoahuilaEl conductor chocó contra una luminaria en la ruta fiscal del Puente Internacional II. Foto: N+

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