Fallece la Primera Actriz María Alicia Delgado

Falleció la primera actriz María Alicia Delgado, a los 77 años, según informó este miércoles 4 de noviembre Televisa Espectáculos en su cuenta de Instagram.

En el mensaje se unió a la pena de familiares, amigos y de todo el público que la quería, y calificó de lamentable su fallecimiento este día.

Nacida en Monterrey, Nuevo León, el 18 de marzo de 1949, fue actriz y locutora, y se le recuerda sobre todo por ¡Anabel!, programa de comedia emitido de 1988 a 1996 en el que compartió pantalla con Anabel Ferreira y Eugenio Derbez e interpretó a distintos personajes.

La abuela fue uno de sus papeles más reconocibles. La interpretó en los programas de comedia Humor es... los Comediantes y Cero en conducta, y le dio voz a La Abuelita en las películas animadas Un gallo con muchos huevos (2015), Un rescate de huevitos (2021) y Huevitos congelados (2022), como parte de su trabajo en el doblaje.

En telenovelas participó en Zacatillo, un lugar en tu corazón; Amorcito corazón; De que te quiero, te quiero; La vecina y Enamorándome de Ramón, y más recientemente en Fugitivas, en busca de la libertad (2024) y Monteverde (2025). Desde 2022 formaba parte de la serie ¿Tú crees?, donde interpretaba a Dora. En 2010 recibió el Premio Califa de Oro a la mejor actuación del año.

Hasta ahora no se han dado a conocer la causa de su muerte ni los detalles de su despedida.

CT