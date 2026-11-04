¿Cuándo Es el Concierto Gratis de Enjambre? Fecha del Evento en el Zócalo CDMX

La banda mexicana Enjambre llegará al Zócalo de la Ciudad de México (CDMX) como parte de la segunda edición del Vitae Fest 2026, un encuentro musical que ofrecerá presentaciones gratuitas para quienes quieran disfrutar de distintos géneros.

El evento tendrá rock alternativo, pop latino y regional mexicano, con la intención de reunir a públicos de diferentes edades.

El concierto de Enjambre será el próximo domingo 8 de noviembre. El festival también contará con otros artistas: Mau y Ricky, el dúo venezolano llevará su repertorio de pop latino y música urbana; Alexander Acha y la Banda Los Recoditos.

La participación de Enjambre en el Vitae Fest también marcará el regreso de la agrupación zacatecana al Zócalo capitalino, donde ofreció un concierto masivo en agosto de 2016, durante la Semana de las Juventudes.

En aquella presentación, la banda interpretó 19 canciones, entre ellas Impacto, Cámara de Faltas y Manía Cardiaca. Diez años después, sus seguidores tendrán nuevamente la oportunidad de escuchar su música en uno de los espacios públicos más importantes de la capital.

Durante 2026, Enjambre también formó parte del cartel del Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino y realizó presentaciones en distintos recintos del país.

Además, el grupo tuvo dos conciertos en el Estadio GNP Seguros los días 29 y 30 de agosto, donde reunió a más de 120 mil personas en ambas fechas y presentó un repertorio de 37 temas.

FBPT