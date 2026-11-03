Concierto Gratis en Zócalo CDMX: ¿Qué Artistas Estarán en Vitae Fest 2026 el 8 de Noviembre?

Si aún no tienes planes para el próximo fin de semana, puedes acudir a un concierto gratis en el Zócalo de la Ciudad de México (CDMX).

Se trata de la segunda edición del Vitae Fest 2026, un encuentro musical por la paz, que reúne diferentes artistas y agrupaciones de géneros musicales como el rock, el pop, el regional mexicano y los sonidos urbanos.

Los asistentes al evento podrá encontrarse con una propuesta que busca promover valores como el perdón, la reconciliación y la esperanza, de acuerdo con el semanario Desde la Fe.

Artistas invitados al Vitae Fest 2026

La segunda edición del Vitae Fest será el domingo 8 de noviembre de 2026, a partir de las 16:00 horas en el Zócalo capitalino.

La entrada será libre y gratuita, por lo que se espera la asistencia de personas de distintas edades.

El festival reunirá a artistas y agrupaciones de diferentes géneros musicales, entre ellos Enjambre, Alexander Acha y Los Recoditos, entre otros. Estos son los horarios de las presentaciones:

Mau y Ricky: 17:20 horas.

Enjambre: 18:40 horas.

Alexander Acha: 20:10 horas.

Banda Los Recoditos: 21:15 horas.

Con información de N+