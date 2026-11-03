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Concierto Gratis en Zócalo CDMX: ¿Qué Artistas Estarán en Vitae Fest 2026 el 8 de Noviembre?

El evento reunirá a artistas y agrupaciones de diferentes géneros musicales

Concierto en el Zócalo de la CDMXConcierto en el Zócalo de la CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Este 8 de noviembre, el Zócalo CDMX se llena de música y esperanza con el Vitae Fest 2026. Artistas como Mau y Ricky y Banda Los Recoditos te esperan en un evento gratuito. ¡No faltes!

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