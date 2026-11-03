Sociedad

Crisis en Tulum: De Paraíso Turístico a Sobreoferta de Vivienda

En apenas un año, el destino turístico perdió cerca de 10 mil habitantes que dejaron todo en el abandono

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