Política

IMSS Lanza Convocatoria para Contratación de Médicos Especialistas: Estas son las Fechas Clave

Zoé Robledo presentó los detalles del proceso para incorporar personal médico al instituto, como parte de las acciones para ampliar la plantilla

IMSS Lanza Convocatoria para Contratación de Médicos Especialistas: Estas son las Fechas ClaveIMSS Lanza Convocatoria para Contratación de Médicos Especialistas. Foto: Presidencia de la República

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IMSS busca médicos especialistas: Zoé Robledo anuncia fechas clave para contratación y mejoras laborales.

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