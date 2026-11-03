IMSS Lanza Convocatoria para Contratación de Médicos Especialistas: Estas son las Fechas Clave

El director general del IMSS, Zoé Robledo, informó durante la conferencia mañanera de este martes sobre los avances de las 12 acciones para fortalecer al instituto y mejorar las condiciones laborales de sus trabajadores. Entre los temas que forman parte de esta estrategia se encuentra el incremento de la plantilla de personal médico, así como la atención a las necesidades de hospitales y unidades médicas.

Robledo explicó que las medidas surgieron a partir de las demandas planteadas por los propios trabajadores del IMSS. También detalló que una de las primeras acciones contempla un incremento salarial del 8%, del cual el 4% ya fue cubierto para 565 mil trabajadores en activo, mientras que jubilados y pensionados recibieron el pago correspondiente el 1 de noviembre.

La segunda acción contempla la basificación de 10 mil 939 trabajadores del IMSS, entre ellos personal que se encontraba en las bolsas de trabajo y quienes participaron en la atención durante la emergencia sanitaria por COVID-19.

La tercera acción contempla la contratación de 2 mil 500 médicas y médicos especialistas. Zoé Robledo informó que este 3 de noviembre se publicará la convocatoria, cuyo registro estará disponible en el sitio oficial médicos-especialistas.imss.gob.mx.

El director general del IMSS detalló que la primera etapa del proceso se llevará a cabo los días 18 y 19 de noviembre. La convocatoria estará abierta tanto para especialistas que forman parte de las bolsas de trabajo del instituto como para médicos externos interesados en incorporarse.

La plataforma quedará habilitada durante las siguientes horas de este martes para consultar los requisitos e iniciar el registro.

La cuarta acción contempla la incorporación de equipos médicos de alta gama para fortalecer la detección y atención de enfermedades. De momento ya operan 67 mastógrafos, con los que se busca ampliar la capacidad para detectar oportunamente el cáncer de mama.

También detalló que, de los tres aceleradores lineales adquiridos este año, dos ya están en funcionamiento y uno más se encuentra en instalación. Además, indicó que los 15 equipos estarán listos a finales de noviembre.

La quinta acción consiste en la distribución de equipos médicos móviles, como ultrasonidos, electrocardiógrafos y monitores, que comenzaron a salir del almacén de Vallejo el viernes pasado.

La sexta acción contempla la adquisición de mobiliario y equipo para mejorar las condiciones de atención en hospitales, particularmente en las áreas de urgencias. A partir del 16 de noviembre comenzarán a llegar mil 321 sillones clínicos reclinables, diseñados para atender las necesidades de estos espacios.

Además, explicó que el IMSS sumó sus requerimientos a una compra realizada por la Secretaría de Salud, que incluye 6 mil 195 camas, 5 mil 800 camillas, mil 900 sillas de ruedas y 800 sillas cama para familiares que acompañan a pacientes hospitalizados.

La séptima acción está relacionada con el mantenimiento de la infraestructura hospitalaria y la renovación de elevadores. El director general del IMSS informó que ya se realizó el fallo para modernizar 63 elevadores, de los cuales 61 serán adquiridos directamente a la empresa fabricante.

También señaló que se asignaron recursos específicos a los directores y directoras de hospitales para agilizar reparaciones en pisos, plafones, puertas, baños y paredes, sin tener que esperar los trámites administrativos que anteriormente retrasaban estos trabajos.

La octava acción busca mejorar el suministro de medicamentos dentro de los hospitales del IMSS. Robledo explicó que se trabaja en la digitalización de las solicitudes que realizan diariamente las enfermeras desde los distintos servicios hospitalarios.

Con este cambio, los requerimientos que antes se hacían de manera manual ahora podrán gestionarse digitalmente.

La novena acción contempla la compra directa de insumos médicos para cubrir los faltantes ocasionados por proveedores que no cumplieron con sus entregas. Se adquirieron materiales por 88 millones de pesos, entre ellos jeringas, compresas y llaves de cuatro vías, a los mismos precios de las compras realizadas por el sector salud.

Se adquirieron medicamentos de alta demanda para atender enfermedades como diabetes, padecimientos del corazón e hipertensión. Además, señaló que 98 hospitales ya cuentan con avisos sobre la plataforma recetacompleta.com.mx, donde los pacientes pueden reportar cuando no reciben alguno de los medicamentos prescritos.

La décima acción busca reducir el rezago quirúrgico mediante jornadas extraordinarias durante los fines de semana.

La undécima acción contempla ampliar los horarios de consulta para atender a más pacientes. A partir del 15 de noviembre, el IMSS ofrecerá consultas nocturnas y durante los fines de semana.

Además, el 1 de diciembre comenzará a funcionar un sistema denominado gemelo digital, con el que se busca digitalizar la agenda de consultas de especialidad y evitar que los pacientes pierdan sus citas durante diciembre.

La última acción consiste en implementar un mecanismo de información para familiares de personas que se encuentran en urgencias u hospitalización.

De acuerdo con Zoé Robledo, cuando un paciente ingrese al hospital se enviará un mensaje SMS a sus familiares, quienes podrán consultar desde su teléfono el estado de salud de la persona y mantenerse informados sobre su atención médica.