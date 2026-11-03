Fechas de Karol G en México: ¿Cuándo Son los Conciertos en CDMX y Monterrey en Noviembre?

Karol G ya se encuentra en México para la serie de conciertos que dará en la CDMX y Monterrey como parte de su gira "Viajando por el mundo, Tropitour", y acá te traemos las fechas de sus presentaciones en noviembre de 2026 en nuestro país.

A su llegada al aeropuerto, La Bichota dijo que el "corazón se quiere salir" por su regreso a México luego de tres años y adelantó que habrá cambios en sus shows, los cuales comenzarán a partir de esta etapa de su tour.

“Es una evolución del show y de cambios que van a estar ocurriendo, y empiezan a pasar aquí (en México). Estoy muy contenta y emocionada”, dijo en un mensaje a medios.

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Previo a sus conciertos en México, la colombiana realizará un Live Album Celebration de su álbum “No Me Arrepiento de Sentir Tanto” en la Ciudad de México, el cual será transmitido en vivo por TikTok este 4 de noviembre a las 8 de la noche, tiempo de CDMX.

¿Cuándo son los conciertos de Karol G en Monterrey?

La cantante colombiana abrirá su serie de conciertos en México en Monterrey, ya que tiene programados tres conciertos en el Estadio BBVA, ubicado en Guadalupe, Nuevo León. Estas son las fechas de sus presentaciones:

Viernes 6 de noviembre a las 9 de la noche.

Sábado 7 de noviembre a las 9 de la noche.

Domingo 8 de noviembre a las 8 de la noche.

¿Cuándo se presenta Karol G en la Ciudad de México?

Luego de las fechas en Monterrey, La Bichota dará otros tres conciertos en el Estadio GNP, el cual está ubicado en la alcaldía Iztacalco. Estos días se presentará en CDMX:

Viernes 13 de noviembre a las 9 de la noche.

Sábado 14 de noviembre a las 9 de la noche.

Domingo 15 de noviembre a las 9 de la noche.

En total, Karol G ofrecerá seis conciertos en México de su gira "Viajando por el mundo, Tropitour", la cual se convertirá en la más importante de su carrera, pues hasta el momento tiene confirmadas 63 fechas en diferentes países.

¿Hay boletos de Karol G en México?

Los conciertos de la colombiana en CDMX y Monterrey reunirán a miles de fans, sin embargo aún quedan algunos boletos en Ticketmaster para las tres fechas en la ciudad de Nuevo León, con precios que van de los 1,847.50 pesos hasta más de 35 mil pesos con paquete VIP.

Mientras que para sus presentaciones en la Ciudad de México, aún se pueden encontrar pocas entradas, pero solo con paquete VIP, por lo cual su costo es de casi 15 mil pesos.

PPP