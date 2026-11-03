Música y conciertos

Fechas de Karol G en México: ¿Cuándo Son los Conciertos en CDMX y Monterrey en Noviembre?

Karol G ofrecerá seis conciertos en México. Consulta cuándo son y si aún hay boletos disponibles para sus shows en CDMX y Monterrey

Conoce Cuándo Se Presenta Karol G en MéxicoKarol G viene a México con su "Viajando por el mundo, Tropitour". Foto: Reuters
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¿Cuándo Se Presenta Karol G en México? Fechas de los Conciertos en CDMX y Monterrey en Noviembre 2026 | N+